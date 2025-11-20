Uno Entre Rios | La Provincia | docentes

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

A lo largo de cuatro encuentros, docentes entrerrianos se capacitarán sobre los principales desafíos que enfrentan, como el uso prematuro de pantallas.

20 de noviembre 2025 · 17:15hs
Docentes entrerrianos se capacitan para el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan para el uso de pantallas en las infancias

Más de mil docentes inician formación sobre el uso de pantallas en la infancia y adolescencia. El objetivo principal del trayecto formativo llamado "Miradas que Cuidan" es abordar una problemática actual que genera preocupación: el uso excesivo y prematuro de pantallas.

Con una masiva participación comenzó "Miradas que Cuidan", un trayecto provincial que busca fortalecer los cuidados digitales en escuelas y acompañar a las comunidades educativas frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

Tribunal de Cuentas ya tiene iniciadas las actuaciones administrativas correspondientes para investigar el faltante de más de 100 millones de pesos.

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental.

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Objetivos de la capacitación

"Nos llena de alegría poder brindar una iniciativa tan valiosa como necesaria destinada a la comunidad educativa para promover un uso consciente y saludable de la tecnología en las escuelas de toda la provincia", remarcó en el primer encuentro la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Impulsada por la Coordinación de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo junto al equipo técnico del CGE, la propuesta despertó un amplio interés entre equipos institucionales de toda la provincia, quienes participan de manera virtual.

LEER MÁS: Demencia digital y un debate sobre las consecuencias del uso excesivo de pantalla en Niños y Jóvenes

El objetivo principal del trayecto formativo es abordar una problemática actual que genera preocupación: el uso excesivo y prematuro de pantallas en la infancia y adolescencia. Para ello, se cuenta con la experta Lucía Faimbon, directora de la consultora Bienestar Digital y reconocida especialista en ciudadanía y crianza digital. Su trayectoria incluye colaboraciones con Unicef, Google, OEI, Fundación Huésped y Senaf, además de una vasta experiencia formativa en instituciones como Infod, Flacso Uruguay, UBA, Escuela de Maestros y Forum Infancias. Es además autora del libro "Cuidar las infancias en la era digital".

Encuentros

A lo largo de cuatro encuentros con modalidad híbrida, el programa propone un recorrido por los principales desafíos que enfrentan las escuelas en el presente, como el uso prematuro de pantallas, la prevención del grooming y el ciberbullying, los consumos digitales en la adolescencia y el rol de la escuela frente a la expansión tecnológica. También se abordan recomendaciones de organismos de salud, efectos del uso intensivo de dispositivos, estrategias de acompañamiento para las instituciones y las familias, responsabilidades ante casos y denuncias, así como problemáticas emergentes como la dependencia digital, la influencia de los contenidos y las apuestas online. Las actividades invitan a la comunidad educativa a repensar el uso del celular en el ámbito escolar y el lugar de la tecnología como objeto de estudio.

"Con esta propuesta buscamos ofrecer herramientas actualizadas y una mirada integral que permita fortalecer los cuidados y promover prácticas digitales saludables en todas las escuelas de la provincia", concluyó la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo del CGE, Florentina López.

docentes Pantallas Capacitación CGE
Noticias relacionadas
El gobernador Rogelio Frigerio resaltó la importancia del campo argentino.

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

miss universo 2025: a que hora es la coronacion y como votar por la entrerriana aldana masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

la nina entrerriana que conmovio al papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Ultimo Momento
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Policiales
Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Se confirmó que los restos hallados en Concordia y Rosario del Tala pertenecen al remisero Martín Palacio

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Ovación
Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Javier Milei se metió en la polémica por el nuevo título que implementó la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Los ocho títulos anuales que reparte ahora la AFA

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a Jan-Lennard Struff y le dio el primer punto a Argentina

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Moreno C consiguió el ascenso a la Elite

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

Mariano Werner ante un mano a mano con Agustín Canapino

La provincia
El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

El Tribunal de Cuentas refuerza el control en comedores escolares de Entre Ríos

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Diputados transfirió cargos al Ejecutivo para fortalecer el área de Salud Mental

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Rogelio Frigerio destacó el potencial del agro con tecnología y el acompañamiento del Estado

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Docentes entrerrianos se capacitan sobre el uso de pantallas en las infancias

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Entre Ríos prohíbe todas las quemas entre diciembre y febrero para prevenir incendios

Dejanos tu comentario