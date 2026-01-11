Fin de una etapa: Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años

En una noticia que sacudió el ámbito político y social, se confirmó la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. Tuvieron 15 años de relación.

En una noticia que sacudió el ámbito político y social, se confirmó la separación de Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51). La pareja, que se convirtió en un emblema durante el mandato presidencial del líder del PRO, decidió poner fin a su vínculo tras más de 15 años de relación.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la ruptura se habría gestado antes de la Navidad y el Año Nuevo. No obstante, ambos optaron por mantener la armonía familiar y compartieron las festividades juntos antes de que la información trascendiera públicamente este domingo.

Una historia que nació en un gimnasio

El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década del 2000:

El flechazo: se conocieron en septiembre de 2009 en un selecto gimnasio de Barrio Parque.

Consolidación: tras una cena y un viaje a Tandil, formalizaron el noviazgo y comenzaron a convivir a los pocos meses.

Boda de gala: se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 ante 400 invitados, celebrando luego con una gran fiesta en la estancia La Carlota.

Familia: en octubre de 2011 nació Antonia, la única hija del matrimonio. Ambos ya tenían hijos de relaciones previas: Agustina, Francisco y Gimena por parte de Macri; y Valentina por parte de Awada.

Perfil bajo y refugio en el sur

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales. Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la exprimera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.