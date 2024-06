Fernando Burlando en Corrientes asesora a la Familia de Loan Peña

“Laudelina no se quebró”, dijo Fernando Burlando quien apuntó contra el accionar de la justicia correntina. “El Gobernador no tendría que haber opinado”.

“Laudelina no se quebró”, dijo Fernando Burlando quien apuntó contra el accionar de la justicia correntina. “El Gobernador no tendría que haber opinado”.

“Lo que están haciendo es cagar a la familia de Loan y no respetan el derecho de sumario. Todo esto lastima”. Durante la conversación con medios porteños el sábado, el abogado manifestó su frustración por las interferencias en la comunicación, declarando: “Me chupa un huevo si me intervienen el teléfono”.

Fernando Burlando Loan Peña Corrientes.jpg

El abogado fue contundente al señalar las falencias en el manejo del caso: “Nos tomaron de tarados y esto pasa porque no hay control del Estado Nacional y hay todo un pueblo para explicarles qué pasó”. A su vez, Fernando Burlando prometió no permitir que la familia de Loan sea perjudicada: “Voy a seguir, acá van a caer muchos, sobre todo aquellos que quieren faltarle el respeto a una jueza que quiere hacer bien”.

De esa forma, cuestionó la hipótesis del accidente planteada por Laudelina, afirmando: “No tiene sentido que ahora la hipótesis. Si tuviste un accidente, ¿por qué no lo llevaste a un hospital, le hiciste RCP, no enterrarlo en un campo?”.

Además, criticó las declaraciones del gobernador Gustavo Valdés y dejó en claro su desconfianza: “¿Qué tiene que hablar el Gobernador? Yo sospecho de todos. Analicen bien el tema, es una vergüenza. Es un tema de trata, si aparece muerto es porque lo mataron”.

Fernando Burlando: "Laudelina Peña no se quebró"

Burlando sospecha de Laudelina y promete seguir buscando la verdad. A pesar de las declaraciones de Laudelina, Burlando expresó sus dudas sobre la veracidad de su testimonio: “Laudelina no se quebró, me huele raro, los que se tienen que quebrar son los presos. Esto les va a traer malas consecuencias. De oficio el fiscal tendría que hacer algo”.

El abogado se comprometió a seguir trabajando incansablemente para encontrar a Loan y llevar a los responsables ante la justicia: “Vamos a llegar a la verdad y espero encontrarlo sano y salvo. Los padres están desorientados, no podemos vivir así. Voy a ir por toda esta funcionalidad que la Argentina no quiere. Esto no va más”.

Burlando anunció que están enviando más de veinte medidas con un software especializado para ayudar en la búsqueda de Loan: “Estamos enviando más de veinte medidas con un software, que ponemos a disposición para que aparezca Loan”, concluyó.

Este mediodía el mediático abogado y su equipo está reunido con la familia del niño desaparecido hace 17 días.