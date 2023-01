Fernando Báez Sosa: Luciano Pertossi rompió el silencio y dijo que no estuvo en el crimen

Primero se constató que se paró, habló con su abogado Hugo Tomei y luego pidió la palabra.

"Quiero aclarar algo, ¿lo hago? yo no estaba ahí", comenzó la defensa del joven. Allí el Tribunal pidió que los peritos se retiren de la sala y Luciano se sentó frente a los jueces.

"Deduje que decían que yo venía de ese lado, yo no estaba ahí", continuó su declaración. De forma inmediata el fiscal le preguntó: "¿Dónde estaba?", ante lo que dijo: "No voy a responder".

Fernando Báez Sosa: había sangre en una de las zapatilla de Máximo Thomsen

Ante la reiteración de la pregunta, el joven sostuvo "no voy a responder". Una vez más el Fiscal le consultó: "¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto?", a lo que Pertossi manifestó: "No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen porque no voy responder más nada".

Dicha declaración surgió cuando uno de los peritos confirmó que Luciano aparecía en los videos en donde se observa la golpiza fatal.

"Identificamos a una persona con una prenda negra oscura", indicaron. Ante esto se le consultó al perito "¿quién era el sujeto 11 en la filmina 75, entonces?" a lo que respondieron "Luciano Pertossi".