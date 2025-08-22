Fentanilo: indagan a Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma

El juez de la causa del fentanilo contaminado dictó prisión domiciliaria para Nilda Furfaro y hoy indaga a su hijo Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma

Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, obtuvo la prisión domiciliaria luego de su declaración en la causa donde fue detenida por las muertes como consecuencia del fentanilo contaminado. Además, hoy el empresario será indagado por el juez Ernesto Kreplak.

Este jueves comenzaron las indagatorias a los detenidos por la causa federal y en la audiencia a Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma, su defensa solicitó su excarcelación , motivo por el cual se le otorgó la prisión domiciliaria hasta que se defina si se le concede o no el pedido, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Esta misma medida también fue otorgada a uno de los técnicos que el miércoles por la noche fue detenido tras un allanamiento en su domicilio.

Asimismo, a la espera de saber cuál es la resolución en estos dos casos, este viernes será el turno de Ariel García Furfaro en los Tribunales de La Plata, luego de haberse entregado en la alcaidía de Ezeiza.

Según se pudo saber, el empresario con ligaduras políticas en el kirchnerismo, y los demás involucrados afrontan una acusación que podría llevarlos a la cárcel hasta por 25 años.

Familiares de víctimas impulsan ley para garantizar controles de medicamentos

Familiares de pacientes que fallecieron o resultaron afectados por la aplicación en las distintas Unidades de Terapia Intensiva, Unidades coronarias, y Quirófanos de fentanilo adulterado elaborado por los laboratorios HBL Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso de la Nación la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización.

La iniciativa surge en el marco de la Emergencia Sanitaria que conmocionó a la sociedad argentina y que ya ocasionó casi un centenar de víctimas. El fentanilo adulterado generó complicaciones severas en pacientes que llegaron de la mano de sus familiares a distintas instituciones de Salud, tanto públicas como privadas, con un cuadro clínico independiente.

“Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud. A los que les fue destruido su entorno, su realidad social y las distintas generaciones su citadas al mismo. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar este ‘masacre evitable’”, señalaron los familiares.

La propuesta legislativa busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y, rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares destacan la labor del juez federal Ernesto Kreplak, y aseguran que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa.

La petición advierte que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización “pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intra provincialmente de generación en generación”.

Los familiares llaman a la ciudadanía a sumar su apoyo, la petición ya está disponible en Change.org y hasta este viernes cuenta con más de 14.000 firmas.