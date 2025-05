Exportaciones industriales: la UIA destacó la eliminación de las retenciones

En diálogo con Radio Rivadavia, Rapallini señaló que “es un momento de transformación político y cultural en la forma en la que funcionan las empresas”.

“Cuando baja la inflación, empiezan a aparecer todas las distorsiones que se fueron acumulando muchos años”, remarcó, al tiempo que consideró que “hay que retomar la agenda de mejora de capacidad de competencia a nivel global. No podemos vivir cerrados y aislados”.

Rapallini advirtió que “no va a haber inversión si no tenemos un país viable para la industria nacional. Estamos pensando en el inversor local, porque si no hay negocio para el que está, no va a haber para el que viene”, sentenció el dirigente empresario.