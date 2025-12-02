Uno Entre Rios | El País | Esteban Bullrich

Esteban Bullrich: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027"

El exsenador Esteban Bullrich asombró con su declaración. Dijo que la última palabra para definir su candidatura a presidente la tendrá su familia

2 de diciembre 2025 · 10:35hs
El exsenador Esteban Bullrich

El exsenador Esteban Bullrich, quien padece ELA, asombró con su declaración en le programa de Carlos Pagni. Dijo que la última palabra para definir su candidatura a presidente la tendrá su familia
El exsenador Esteban Bullrich

El exsenador Esteban Bullrich, quien padece ELA, asombró con su declaración en el programa de Carlos Pagni. Dijo que la última palabra para definir su candidatura a presidente la tendrá su familia

Esteban Bullrich, exsenador y ex ministro de Educación, expresó su intención de presentarse como candidato a presidente en 2027. “Creo que, aunque pierda, puedo unir a los argentinos; esa es mi misión”, dijo el exsenador nacional, el lunes en el programa Odisea Argentina (LN+). Además, dio su opinión sobre la actualidad política a nivel nacional: “La Argentina no necesita héroes de bronce”.

El exministro de Educación, quien desde hace años fue diagnosticado con ELA, recordó que, al dejar su banca en la Cámara alta, renunció “a los honores pero no a la lucha” y sostuvo que esa tarea sigue orientada a “dejar un mejor país” para sus hijos. Con esto en mente, afirmó: “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027″.

Hay casos de tos convulsa o coqueluche confirmados en 19 provincias, con siete niños muertos. La Sociedad Argentina de Pediatría advierte por la baja vacunación

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que busca frenar el crecimiento explosivo de la paloma torcaza que impacta en los cultivos

Santa Fe: avanza proyecto para exterminar la paloma torcaza

Sin embargo, más allá de su voluntad de ser candidato, Bullrich aclaró que su familia definirá si es posible cumplir con su cometido. “Obvio que María Eugenia [Sequeiros] y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar”, aseguró.

“Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos", indicó. Y agregó que “cuando uno siente tanto que encontró su misión, no le puede escapar”.

Esteban Bullrich

“No sé cuánto tiempo me queda pero sí sé qué tengo que hacer con él: amar, servir, reconciliar y sembrar esperanza. Ese es mi liderazgo, ese es mi camino, esa es mi fe”, reza una frase que compartió el exsenador, que explicó que forma parte de otro libro de su autoría que aún no está publicado.

En cuanto a su análisis de la actualidad, señaló que no le gusta lo que ve en el mundo ni en el país y retomó una frase de un libro de su autoría que se titulará Liderazgo espiritual: “La Argentina no necesita héroes de bronce, líderes infalibles ni iluminados que prometan salvaciones instantáneas. La Argentina necesita almas grandes, hombres y mujeres que acepten la humildad como cimiento, el diálogo como método, la verdad como disciplina, la cercanía como estilo, la compasión como fuerza política y la reconciliación como horizonte”.

“Hace tiempo que solo puedo mover mis ojos y los ojos son la puerta del alma. Por eso, la campaña sería mi alma hablándole al alma de los argentinos", explicó Bullrich.

“Nuestro país tiene heridas antiguas que no se cierran con discursos ni con decretos, se cierran con almas que se entregan, con corazones que perdonan, con espíritus que dialogan, con líderes que sirven”, indica el texto que repuso Bullrich. Y continúa: “Esa es la misión que siento para mí, la que siento para mis hijos, la que siento para cada argentino que cree que todavía es posible construir un país más justo, más fraterno y más humano”.

Por otra parte, el exsenador presentó el libro "Una Nueva Buenos Aires, para renovar el pacto de unión nacional", que escribió junto a Jorge Colina y Enrique Morad. Según explicaron, el libro surgió a partir de la experiencia vivida en la campaña de 2017, en la que Bullrich buscaba alcanzar una banca en el Senado. “Cuando recorrí la provincia como candidato a senador, descubrí, con una claridad casi dolorosa, que Buenos Aires no era lo que muchos imaginaban desde lejos”, señaló.

En ese proceso, dijo haber encontrado “un territorio partido en dos”. “Un conurbano donde la pobreza se volvió paisaje y un interior que siente que nadie lo escucha”, ahondó.

Esteban Bullrich.jpg

Bullrich describió que en esas recorridas por la provincia de Buenos Aires vio “escuelas que sostenían con esfuerzo infinito lo que debería ser un derecho básico, familias que sobrevivían entre la incertidumbre y la esperanza de un futuro mejor y docentes que enseñaban “sin calefacción, sin luz y a veces sin piso firme”.

También mencionó barrios donde “el Estado solo aparece bajo la forma de planes o de promesas” y hospitales que “hacían milagros con recursos mínimos”.

El exsenador afirmó que la inseguridad fue otro de los elementos más recurrentes que observó, no como estadística sino como situación. “La frontera entre la vida y la muerte podía estar en una esquina”, sostuvo al recordar relatos recogidos en el conurbano, donde escuchó historias sobre “jóvenes atrapados en un sistema que no ofrece horizontes” y “pandillas que ocupan el lugar que el Estado abandonó”. En ese mismo viaje, añadió que también se encontró con “adicciones que arrasan familias enteras”.

En el interior de la provincia, señaló que la realidad era distinta pero igualmente compleja. Allí, dijo haber visto “pueblos que habían perdido trenes, fábricas, oportunidades”, donde la soledad derivaba en una forma más silenciosa de inseguridad.

Bullrich también señaló y describió la desigualdad entre municipios. “Bastaba cruzar una ruta para pasar de un barrio con asfalto, cloacas y luces a otro sin agua potable, sin transporte y sin un horizonte más allá del día siguiente”, sintetizó. Esa desigualdad, afirmó, “no era solo económica, era existencial”, porque implicaba que muchos chicos crecían “sabiendo que su futuro estaba limitado por su geografía”.

Esteban Bullrich candidato Presidente ELA
Noticias relacionadas
arca actualizo el regimen para calcular el iva para ventas y servicios operados a traves de plataformas digitales

ARCA actualizó el régimen para calcular el IVA para ventas y servicios operados a través de plataformas digitales

El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 que será tratado en el Congreso. La decisión asigna más recursos a áreas concretas de la administración pública.

Presupuesto 2026: las áreas que recibirán más fondos

Docentes Universitarios nucleados en Sitradu reclaman la Ley de Financiamiento. El paro se extenderá hasta el sábado 6 y afectará a las mesas de exámenes

Paro Universitario: un gremio entrerriano para hasta el sábado 6

Torres reveló un dato central: “Cuando instalamos el cinemómetro en agosto, el 50% de los vehículos pasaban con exceso de velocidad. Hoy ese número bajó al 18%. Son 30 puntos menos. Esto demuestra que el control salva vidas”.

Ruta 168: el radar redujo la cantidad de vehículos que circulaban por encima del límite de velocidad

Ver comentarios

Lo último

Esteban Bullrich: Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027

Esteban Bullrich: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027"

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Ultimo Momento
Esteban Bullrich: Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027

Esteban Bullrich: "Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027"

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Hong Kong: el incendio dejó 151 muertos e investigan negligencia

Hong Kong: el incendio dejó 151 muertos e investigan negligencia

Santa Fe: avanza proyecto para exterminar la paloma torcaza

Santa Fe: avanza proyecto para exterminar la paloma torcaza

Policiales
Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Detienen a una pareja que intentaba ingresar a un comercio en Paraná

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Maniataron a un joven y le robaron 10 iPhone: detuvieron a un sospechoso

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Falleció el médico Daniel Ojeda cumpliendo condena por la muerte de dos pacientes

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Paso Cerrito: una oficial de la Policía Federal fue detenida con 14 kilos de cocaína

Ovación
Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

Racing a semifinales del Torneo Clausura y jugará con Boca

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

La fiesta del ascenso de Estudiantes en Río Cuarto

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Allanaron la sede de Banfield, club relacionado a la causa Sur Finanzas

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Gimnasia derrotó a Barracas al y habrá clásico platense ante Estudiantes

Capibaras XV debutará ante el campeón

Capibaras XV debutará ante el campeón

La provincia
Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Paraná: continúan las obras para mejorar el servicio de agua potable

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Municipalidad de Paraná: Rubén Clavenzani se incorporó al gabinete

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Avanza un proyecto para prevenir el bullying y el ciberacoso en Entre Ríos

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Sidecreer lanzó nueva tarjeta con red de terminales propia

Dejanos tu comentario