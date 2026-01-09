Uno Entre Rios | El País | Estados Unidos

Estados Unidos anunció que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, comunicó que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares. También se cancelaron otras operaciones.

9 de enero 2026 · 18:31hs
Scott Bessent comunicó que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares. 

Scott Bessent comunicó que Argentina devolvió el swap de 20 mil millones de dólares. 

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, anunció este viernes que el gobierno de Javier Milei “ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) también comunicó que se cancelaron las operaciones con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Detalles de la devolución del swap

Puntualmente, el BCRA detalló que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025”. Sin embargo, la entidad no aclaró de donde salieron los fondos para cancelar la deuda contraída en plena campaña electoral.

El funcionario norteamericano aprovechó la oportunidad para profundizar su ya estrecha relación con el presidente Miliei y celebró que Argentina “ha recuperado el acceso a los mercados financieros y ha implementado cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria”.

Y agregó: “Estabilizar a un fuerte aliado estadounidense, y generar decenas de millones en ganancias para los estadounidenses, es un gran logro de la iniciativa ‘América Primero’. Marcar el rumbo para América Latina, una Argentina fuerte y estable que contribuya a consolidar un hemisferio occidental próspero, es sin duda lo mejor para nosotros”, destacó Bessent respecto de los planes de Estados Unidos para el país y la región, consignó el diario Página/12.

De acuerdo al funcionario norteamericano, el Fondo de Estabilización Cambiaria buscaba “estabilizar a Argentina en su momento de crisis, con una presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera”. En la misma línea, reafirmó el apoyo estadounidense al ajuste de Milei.

En respuesta a los cuestionamientos internos del salvataje al país, Bessent enfatizó que Estados Unidos “nunca ha perdido dinero” con esta maniobra financiera, al contario, ganaron millones de dólares.

Sobre el final del comunicado volvió a elogiar al presidente argentino y su ministro de Economía, Luis Caputo. “Esperamos seguir apoyando entusiastamente al Presidente Milei y a Argentina”, cerró Bessent su posteo en X.

La operación con el swap

De acuerdo a las informaciones oficiales que surgieron de documentos de ambos países, Argentina utilizó cerca de US$2.500 millones de la línea acordada.

Fueron dólares que el Tesoro de los Estados Unidos vendió en el mercado local en las semanas previas a las elecciones de octubre en momento en que el tipo de cambio llegó al techo de la banda de flotación.

Desde el Banco Central insistieron que este tipo de operaciones son de extrema confidencialidad y, por lo tanto, no se precisan los movimientos que se realizan. Asimismo, afirman que el swap permanece vigente, lo cual quiere decir que en caso de alguna nueva turbulencia financiera, Argentina podrá apelar nuevamente a esos fondos.

Estados Unidos Argentina swap dólares
