Escuela ratificó que no matriculará alumnos con discapacidad

El colegio manifestó que, aún bajo odas las presiones que se están llevando a cabo -que incluyen pérdidas de matrículas e imposición de sanciones- no se dará marcha atrás en la decisión de no matricular a los ocho estudiantes.

Pablo Basz, uno de los padres afectados por la determinación, tildó de lamentable el texto emitido por el colegio. Por otra parte, una de las madres del colegio sostuvo: "Estoy sorprendida, porque nunca hubiese imaginado que esto podría pasar en el Magno. Estamos como familia en el colegio desde 2013, tengo dos hijos en primaria y secundaria y fuimos viendo cómo se convertía en un colegio referente en temas de inclusión". Sobre el comunicado, la madre indicó que "genera miedo".

La determinación de Sebastián Boix Mansilla, dueño de la institución, fue repudiada a nivel nacional. Los padres de los ocho estudiantes mantuvieron una reunión con él, quien les dijo que que el colegio "es como un departamento que está en alquiler y que él puede decidir año a año renovarle al inquilino". Basz remarcó que el dueño del colegio "dijo que que la presencia de mi hijo 'baja la vara de la escuela'".

A través de las redes sociales, diversas personas repudiaron la situación y describieron al colegio como "la institución educativa más discriminatoria de Pilar y que se habrían sometido a los aspirantes a exámenes psicológicos con Proyecto de Integración con el objetivo de no aceptarlos. Debido al gran repudio, el colegio limitó los comentarios en su Instagram. "Hermosa la libertad de elección velando el 'día de los derechos de los estudiantes' salvó que olvidaron ese derecho cuando dejaron sin matricular arbitrariamente a estudiantes con discapacidades", "No tienen empatía. Es una vergüenza como actúa un colegio. Yo no dejaría a mis hijos en un lugar en donde enseñan a discriminar. Dan asco" son algunos de los comentarios que recibieron.