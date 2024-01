Escándalo en Diputados por la conformación de las Comisiones

El oficialismo inició formalmente el trabajo legislativo en Diputados , aunque no sin tensión con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT). Después de la reunión que mantuvo el miércoles, el presidente Javier Milei con el bloque libertario de la Cámara baja, por la que se definió la estrategia para acelerar el tratamiento de la “Ley de Bases”, este jueves despegó la actividad parlamentaria a partir de la constitución de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Relaciones Exteriores; Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Con este debut algo accidentado, el oficialismo se anotó una victoria. No solo logró imponer a las autoridades previamente definidas internamente y con aliados, sino que, además, mostró -aunque algo forzado- un gesto de autoridad frente al kirchnerismo. Fue con la ayuda de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal y las fuerzas provinciales, dado que el oficialismo necesariamente va a tener que buscar consensos con estas fuerzas si no quiere que kirchnerismo se imponga en las comisiones, principalmente en las dos más importantes, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, donde UxP tiene más peso.

Por eso, en la primera reunión constitutiva en la que se pidió votar como presidente de Presupuesto y Hacienda a José Luis Espert (Avanza Libertad - Buenos Aires), además del resto de las autoridades de la comisión, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió la palabra y cuestionó la proporcionalidad del reparto en comisiones. Como forma de protesta, se reservaron la vicepresidencia primera sin nombrar a ningún referente de su espacio, al igual que en resto de las comisiones.

“Empezaron a constituir las comisiones informalmente con los otros bloques sin nosotros. Ayer, formalmente a las 11 nos llegó el pedido para integrar las comisiones. No respetaron el D´Hont para su composición y se sientan acá como si no pasara nada”, indicó Martínez, quien chicaneó: “No quiero que la arbitrariedad que está rondando en la Casa Rosada llegue a la Cámara de Diputados”.

Es que tanto Martínez como Cristian Ritondo -quien conduce al Pro- insistieron durante la sesión preparatoria en que la representación de las distintas fuerzas parlamentarias en las comisiones se realice de manera proporcional (por sistema D’Hont) y por bloque, no por “agrupación adhoc”. Lo hicieron después de que los diputados de la UCR, de Cambia Federal y la Coalición Cívica anticiparon que conformarían una entidad -que contaría con 50 diputados- y ante la que ellos perderían peso específico en el reparto por proporcionalidad. En esta discusión, el presidente de la Cámara, Martín Menem, terció a favor de los primeros, sin percatarse que tal vez la decisión podría favorecer a sus adversarios kirchneristas. Por eso, el oficialismo finalmente retrotrajo esa primera decisión y dio lugar a la conformación de uniones adhoc para el reparto de lugares en comisiones.

Por eso, el diputado Christian Castillo (FIT - Buenos Aires) tomó la palabra y denunció a Espert “por pedir cárcel o bala para Myriam Bergman y Nicolás Del Caño”. Además, puso el foco en la integración de las comisiones y sostuvo sobre el legislador de Avanza Libertad: “Tiene un monobloque y no le corresponde una presidencia”. No obstante, Espert le cerró el micrófono y dijo, mientras el legislador seguía con su queja de viva voz: “No tiene el uso de la palabra porque todavía no le corresponde. Así que siga expresándose como quiera”.

Diputados: cuatro entrerrianos en comisión de Presupuesto

En su rol como secretario de la comisión, Alberto Benegas Lynch (LLA - Buenos Aires) quiso expedirse justo en el pico de la discusión, cuando tanto la izquierda como el kirchnerismo pedía a viva voz que se le respete la palabra. “Me parece impresentable lo que estoy viendo, insólito. Tengan empatía, los diputados que están acá tienen la vida hecha y hay gente comiendo de la basura en la avenida Entre Ríos”, solicitó.

En tanto, Espert desoyó los gritos de la oposición que pedía hablar. Habilitó una rápida votación, agradeció a las autoridades de la Cámara así como de la Presidencia de la Nación y dio por concluida la reunión, mientras la diputada Paula Penacca (UxP) gritaba que no se había votado y que el proceso era ilegal.

Ya cerrada la comisión, informó La Nación, la legisladora Pro, Silvia Lospennato, defendió la legalidad de la votación y criticó el bloqueo de un sector de la oposición. “Levantamos la mano mientras ellos gritaban. Esto es absolutamente legal. Votamos todos menos el Frente de Todos y la izquierda. El resto estuvieron todos de acuerdo”.

Tras esta primera reunión constitutiva, se conformó también la comisión de Relaciones Exteriores. La votación, a pedido del bloque de UxP, fue nominal. Se eligió para ocupar la presidencia a Fernando Iglesias (Pro - CABA), quien destacó que habrá “dos temas fundamentales”: el pedido de incorporación de la Argentina a la OCDE y el impulso al acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Al momento de constituir las autoridades de Asuntos Constitucionales, el contrapunto sobre la composición de las comisiones volvió a aparecer. Ante la propuesta del oficialismo y el Pro de que Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe) presida la comisión, secundado por María Eugenia Vidal (Pro - Buenos Aires) como vicepresidenta 1°, el kirchnerismo volvió a exponer sus diferencias.

“En la condición de primera minoría que tenemos en esta Cámara, y tras haber cedido la presidencia a LLA en las comisiones de gestión, nosotros creemos que nos merecemos la vicepresidencia en esta comisión”, puntualizó Martínez. No obstante, su reclamo fue desoído y se aprobó la propuesta original de autoridades.

Por último, Gabriel Bornoroni (LLA - Córdoba) fue elegido por sus pares como presidente de la comisión de Legislación General, quien será secundado por Carla Carrizo (UCR - CABA) como vice. “Quiero agradecer al presidente de los argentinos, Javier Milei, por este esfuerzo descomunal que está haciendo”, comenzó Bornoroni cuando tomó la palabra, y destacó que podrán encontrar en él “consensos para tratar con velocidad las leyes que sean necesarias”.

Entrerrianos en las comisiones

La conformación de las comisionesAsuntos Constitucionales

LLA Nicolás Emma, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, César Treffinger y Oscar Zago (5).

Por el PRO, Sabrina Ajmechet, María Florencia De Sensi, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado y María Eugenia Vidal (5); los radicales Karina Banfi, Fernando Carbajal, Ana Carla Carrizo, Pablo Juliano y Alfredo Vallejos (5).

Por Hacemos Coalición Federal estará Juan Fernando Brügge, Juan Manuel López y Margarita Stolbizer (3).

De Unión por la Patria habrá 15 diputados, a saber: Ricardo Daives, Diego Giuliano, Ricardo Herrera, Mónica Litza, Juan Marino, Matías Molle, Leopoldo Moreau, Julio Moreno Ovalle, Luciana Potenza, Agustina Propato, Sabrina Selva, Vanesa Siley, Martín Soria, Eduardo Valdés y Brenda Vargas Matyi.

También estarán Paula Omodeo (Creo) y Yamila Ruiz (Innovación Federal).

Legislación General estará así compuesta: 27

La Libertad Avanza (5): Beltrán Benedit (LLA-Entre Ríos), Gabriel Bornoroni, Gerardo Huesen, María Cecilia Ibáñez y Lorena Villaverde.

PRO (5): Damián Arabia, María Florencia De Sensi, Martín Maquieyra, María Sotolano y María Eugenia Vidal.

UCR (4): Martín Arjol, Carla Carrizo, Soledad Carrizo y Natalia Sarapura.

Hacemos Coalición Federal (3): Oscar Agost Carreño, Mónica Fein y Maximiliano Ferraro.

Unión por la Patria (12): Eugenia Alianiello, Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Ana Fabiola Aubone, Tomás Ledesma, Varinia Lis Marín, Sebastián Nóblega, Gabriela Pedrali, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Carolina Yutrovic y Natalia Zaracho.

Juntos Somos Río Negro: Agustín Domingo.

La Unión Mendocina: Alvaro Martínez.

Relaciones Exteriores y Culto

La Libertad Avanza (8): Alberto Arancibia Rodríguez, Jorge Araujo Hernández, Nadia Márquez, Marcela Pagano, Santiago Pauli, María Celeste Ponce, Juliana Santillán Juárez Brahim y Santiago Santurio.

PRO (6): Damián Arabia, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Hernán Lombardi, Gerardo Milman y Héctor Stefani.

UCR (6): Karina Banfi, Gabriela Brouwer de Koning, Mariano Campero, Pablo Cervi, Julio Cobos y Facundo Manes.

Hacemos Coalición Federal (4): Marcela Campagnoli, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres.

Unión por la Patria (18): Hilda Aguirre, Luis Basterra, Rocío Bonacci, Santiago Cafiero, Florencia Carignano, Leila Chaher, Jorge Chica, José Glinski, José Gómez, Aldo Leiva, Roxana Monzón, Micaela Morán, Liliana Paponet, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Guillermo Snopek, Pablo Yedlin y Natalia Zabala Chacur.

Innovación Federal: Carlos Fernández.

Presupuesto y Hacienda

La Libertad Avanza (7): Bertie Benegas Lynch, Facundo Correa Llano, Lilia Lemoine, Marcela Pagano, María Celeste Ponce, Oscar Zago y Carlos Zapata.

PRO (7): Martín Ardohain, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Luciano Laspina, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado y Diego Santilli.

UCR (7): Atilio Benedetti (Juntos-Entre Ríos), Mariela Coletta, Pedro Galimberti (Juntos-Entre Ríos), Lisandro Nieri, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez y Martín Tetaz.

Hacemos Coalición Federal (3): Ignacio García Aresca, Nicolás Massot y Paula Oliveto Lago.

UP (20): Gustavo Bordet (UxP-Entre Ríos), Sergio Casas, Carlos Castagneto, Agustín Fernández, Silvana Ginocchio, Itai Hagman, Carlos Heller, Bernardo Herrera, Ana María Ianni, Rogelio Iparraguirre, Roberto Mirabella, Blanca Osuna (UxP-Entre Ríos), Sergio Palazzo, María Graciela Parola, Marcela Passo, Juan Manuel Pedrini, Ariel Rauschenberger, Jorge Romero, Julia Strada y Victoria Tolosa Paz.

Avanza Libertad: José Luis Espert,

Innovación Federal (2): Pamela Calletti y Carlos Fernández.

FIT-Unidad: Christian Castillo.

Producción y Trabajo: Nancy Picón Martínez.