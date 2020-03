Cadena nacional - Emergencia sanitaria por Coronavirus COVID-19

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves el decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia sanitaria a un año y determina la suspensión de los vuelos internacionales de pasajeros provenientes de las zonas afectadas durante el plazo de 30 días, entre otras medidas para hacer frente al coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta noche, en cadena nacional, expresó que "en una situación de alarma generalizada es imprescindible el rol del Estado para prevenir y brindar protección a la población", por lo que "un Estado presente es la mejor manera de cuidar", dijo en referencia al brote de coronavirus.

"El estado estará presente y acompañará a todos especialmente a los mayores de 65 años en lo que el virus impacta más fuerte. Les pedimos que eviten lugares concurridos y a los que viajaron o que estuvieron con hayan regresado del exterior tomen las medidas que estamos y estaremos difundiendo", señaló.

Aseguró que "tendrán responsabilidades penales" todas aquellas personas que deban estar aisladas preventivamente y no lo cumplan, y precisó que se trata de los "casos confirmados, los sospechosos, las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados o sospechosos, o las personas que hayan ingresado al país en los últimos 14 días, para evitar todo lo posible la propagación del virus", declarado pandemia por la OMS.

Fernández llamó a la sociedad a "demostrar que en los temas importantes estamos unidos", al brindar un mensaje por cadena nacional con motivo de la pandemia de coronavirus.

El mandatario señaló que "todos los días la sociedad recibirá información precisa" sobre el avance del coronavirus en el país, y remarcó que las personas tiene la obligación de "reportar síntomas compatibles" con la enfermedad.

Asimismo, ratificó que el Estado nacional dispuso una "asignación extraordinaria de $1700 millones" para mitigar el coronavirus, al explicar los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que amplia la emergencia sanitaria por un año y ordena la suspensión por 30 días de vuelos internacionales de la zonas más afectadas por la enfermedad, entre otras medidas de prevención para hacer frente al pandemia.

Otras medidas

El decreto instrumenta el "aislamiento obligatorio" de manera preventiva durante 14 días para quienes ya cuenten con el diagnóstico por coronavirus, quienes hayan arribado al país desde las "zonas afectadas" y quienes revistan la condición de "casos sospechosos" o hayan mantenido "contactos estrechos" con esas personas.

Serán considerados "casos sospechosos" los cuadros de personas que presenten "fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que "además, en los últimos días tengan historial de viaje a 'zonas afectadas' o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19".

Quienes arriben al país habiendo transitado por "zonas afectadas" están obligadas a "brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción", añade.

"No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria", se informó.

Eventos masivos

Sobre los eventos masivos, el decreto abre la posibilidad de que se pueda disponer del "cierre de museos, centros deportivos, salas de juegos, restaurantes, piscinas y demás lugares de acceso público" y de la "suspensión de espectáculos públicos y todo otro evento masivo", además de imponer "distancias de seguridad y otras medidas necesarias para evitar aglomeraciones".

Sanciones

El Gobierno informó que "las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 deberán reportar de inmediato dicha situación a los prestadores de salud" y que la "infracción a las medidas previstas" en el decreto dará lugar a las "sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar", contempladas en el Código Penal.

También establece que "en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas" por el decreto presidencial, quedan habilitados funcionarios, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que "tomen conocimiento de tal circunstancia, a radicar la denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 239 y concordantes del Código Penal".

También quedan habilitadas tanto la cartera de Salud como de Desarrollo Productivo a "fijar precios máximos para el alcohol en gel, los barbijos" y otros "insumos críticos", a la vez que podrán adoptar las "medidas necesarias para prevenir su desabastecimiento".

El decreto se emitió luego de que se confirmaran diez nuevos casos (ya son 31 los infectados), tres de ellos contagiados dentro del territorio argentino.

Uno de los casos nuevos es un paciente de Entre Ríos, internado en Buenos Aires, aunque no se aclaró si se trata de un caso importado o autóctono.

La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus en las últimas horas. En el caso de Italia, la cantidad de muertes por la enfermedad ya superó el millar.

Espectáculos deportivos y artísticos se suspendieron debido a la emergencia sanitaria o bien se anunció la realización de encuentros a puertas cerradas. En Paraná se anunció la cancelación del recital de Divididos que estaba programado para el mes próximo en el Club Echagüe.