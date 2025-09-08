Uno Entre Rios | La Provincia | Peronismo

Michel y Bahl celebraron el triunfo del peronismo en provincia de Buenos Aires

Los candidatos peronistas en Entre Ríos festejaron el triunfo con mensajes en las redes sociales. "El peronismo está de pie", concluyeron.

8 de septiembre 2025 · 07:57hs
Adán Bahl y Guillermo Michel felicitaron a los candidatos del peronismo (Fuerza Patria) por el contundente triunfo obtenido en las elecciones de este domingo. Michel estuvo en el búnker de La Plata junto al gobernador Axel Kicillof, Verónica Magario, Jorge Taiana y referentes nacionales del peronismo.

A través de la red social X, el candidato a senador nacional por Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, expresó: “El peronismo está de pie. En cada compañero, en cada corazón bonaerense. Hoy empieza un futuro que nos contiene a todos. La unión es la fuerza”.

En las elecciones en Buenos Aires fue contundente derrota del Gobierno nacional a manos del peronismo. 

Se normalizó el servicio de colectivos en Paraná.

Paraná: cuarto día sin colectivos urbanos por paro de choferes

El mensaje de Michel

Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, publicó desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata: “La fuerza del peronismo es la esperanza del pueblo. Con unidad, organización y militancia, la provincia de Buenos Aires le puso un freno al ajuste del gobierno nacional. Felicitaciones a los candidatos de Fuerza Patria. Nuestro movimiento siempre representa a las amplias mayorías defendiendo la producción, el trabajo y la justicia social. Tenemos la fuerza”.

Michel estuvo junto al gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora y candidata a diputada provincial, Verónica Magario, el candidato a diputado nacional Jorge Taiana, y diversos dirigentes y referentes nacionales.

