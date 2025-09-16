Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

En Vélez, el Fortín de los Schelotto y la Academia de Costas abren la serie de cuartos de final. Arranca a las 19.

16 de septiembre 2025 · 08:37hs
Vélez será local en la ida.

Vélez será local en la ida.

Vélez y Racing Club se enfrentarán el martes a partir de las 19 en el Estadio José Amalfitani (sin visitantes), por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en un cruce que ya tiene antecedentes.

El Fortín querrá seguir estirando su gran presente y ganar de local para tener tranquilidad en la vuelta, mientras que la Academia buscará sacar un buen resultado de Liniers para definir la serie en Avellaneda.

Huracán y Vélez empaton 0 a 0.

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Lali Espósito se convierte en la única artista en presentar cinco Vélez en un año

Lali Espósito se convierte en la única artista en presentar cinco Vélez en un año

Cómo llegan Vélez y Racing al duelo de la Copa Libertadores

Con varios suplentes, Vélez empató sin goles ante Huracán en el Ducó por el Clausura. El Fortín está atravesando un gran momento (ganó la Supercopa Argentina hace diez días) y buscará hacerse fuerte ante su gente en la ida. "Creo que va a ser un partido cerrado, luchado y peleado. Sin dudas que la serie va a terminar en Avellaneda. Lo veo muy parejo", expresó Guillermo Barros Schelotto en la antesala del cruce ante Racing. Tomás Marchiori, que salió reemplazado ante el Globo, está óptimo y podrá estar disponible; Braian Romero no llegaría. En octavos, eliminó a Fortaleza en un global de 2-0.

Tras haber dejado en el camino a Peñarol en octavos en un global de 3-2, Racing jugará cuartos de final por quinta vez (1997, 2015, 2020 y 2023, las anteriores). La Academia llega en levantada porque viene de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Clausura y volvió a ganar en su estadio tras cuatro encuentros. Gustavo Costas, tras el triunfo ante el Ciclón, palpitó la ida: "Vamos a jugar como siempre, lo vamos a ir a buscar. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing". En la vuelta ante el Manya fueron expulsados Marcos Rojo y Bruno Zuculini, por ende serán bajas.

La probable formación de Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El posible once de Racing vs. Vélez, por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Vélez vs. Racing, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 19
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
  • VAR: Rodolpho Toski (BRA)
  • Estadio: José Amalfitani
Vélez Academia Racing Club
Noticias relacionadas
Enzo Salas, delantero de Vélez de Chajarí, desperdició un insólito gol. La maniobra rápidamente se hizo viral.

El insólito gol errado en un partido por la Liga de Chajarí

 Jano Gordon marcó los dos goles de Vélez en la final.

Vélez venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

El partido de Vélez y Central Córdoba será en la cancha de Rosario Central.

Vélez y Central Córdoba se enfrentarán en la final

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Ver comentarios

Lo último

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Ultimo Momento
Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Según el Indec, criar a un hijo supera los $540.000 por mes

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

ANARAP#3 llega con historietas locales inéditas

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Ovación
Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Vélez y Racing juegan la ida del duelo de argentinos en la Libertadores

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

Socios de Colón tomaron la sede: gritos y discusiones con la dirigencia

La provincia
Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Se realizó una audiencia por la extracción de arena en Aldea Brasilera

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Invierten más de $35 millones en obras en escuela rural de Federal

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Dejanos tu comentario