Comienza la colecta anual de la Cruz Roja Argentina

Bajo el lema “Actitud humanitaria”, comienza la colecta anual 2025 de la Cruz Roja Argentina hasta el 20 de septiembre.

Cruz Roja Argentina invita a todas las personas a ser parte de su Colecta Anual 2025, que se desarrolla desde el 13 y hasta el 20 de septiembre. La colecta se realiza en el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, destacando la importancia de estar preparados y saber actuar ante emergencias.

Bajo el lema “Actitud humanitaria”, la campaña busca movilizar recursos para seguir brindando ayuda donde más se necesita, e invita a todas las personas que creen en el valor de ayudar a sumarse a esta iniciativa solidaria que salva vidas, acompaña a comunidades y fortalece la resiliencia frente a los desafíos actuales.

Ministros de Salud de todo el país volvieron a reunirse en un nuevo Cofesa

Una jornada para participar

El domingo 21 de septiembre se realizarán actividades de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) abierta a toda la comunidad. Las mismas se desarrollarán en el marco de la Caravana de la Primavera, en el complejo Autocamping del Faro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cruz Roja Argentina (@cruzrojaarg)

¿Por qué donar?

Los fondos recaudados durante la Colecta Anual permiten a Cruz Roja Argentina actuar con rapidez frente a emergencias, brindar asistencia directa a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis, y fortalecer el trabajo de sus filiales en todo el país.

La organización también desarrolla actividades vinculadas a la promoción de la salud, acceso al agua, educación y derechos humanos.

Las actividades son llevadas adelante por voluntarios y voluntarias en todo el país gracias al compromiso de las personas que eligen colaborar con Cruz Roja Argentina. Ser parte de la colecta significa ayudar a la filial más cercana, brindándole las herramientas necesarias para acompañar a su comunidad ante cualquier adversidad.

En ese sentido, detallaron que cada donación contribuye a: una rápida respuesta frente a las emergencias: la acción rápida y correcta puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas; capacitaciones de primeros auxilios: comunidades preparadas son más resilientes y capaces de salvar vidas; y entrega de ayuda humanitaria: insumos y asistencia a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis.

Además, ayuda la promoción de la salud, mediante iniciativas que mejoran el bienestar y garantizar el acceso a derechos en comunidades en situación de vulnerabilidad; y contribuye al acompañamiento a personas en contextos de vulnerabilidad, mediante el apoyo integral a las personas y familias que atraviesan contextos de fragilidad social.

“El cambio climático nos enfrenta a desafíos cada vez más urgentes, y sabemos que las comunidades en situación de vulnerabilidad son quienes más lo sufren. En Cruz Roja Argentina trabajamos para fortalecer la resiliencia comunitaria, promoviendo la preparación, la educación en primeros auxilios y los sistemas de ayuda temprana. Porque una respuesta rápida y adecuada puede marcar la diferencia en situaciones extremas”, expresó Diego Tipping, Presidente de Cruz Roja Argentina.

Cómo donar

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo ingresando a cruzroja.org.ar/colecta o llamando al 0800-999-2222.

Cada aporte, sin importar el monto, tiene el poder de salvar vidas. “Hoy más que nunca, demostremos que la solidaridad se ve, se siente y se multiplica”, expresaron desde Cruz Roja.