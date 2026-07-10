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El riesgo país anotó una nueva caída y marcó un nuevo mínimo en la gestión Javier Milei

En el cierre de la semana, el riesgo país anotó otra caída y marcó un nuevo mínimo en la gestión Javier Milei. El indicador del JP Morgan marcó 403 puntos.

10 de julio 2026 · 18:08hs
El riesgo país anotó una nueva caída y marcó un nuevo mínimo en la gestión Javier Milei.

El riesgo país anotó una nueva caída y marcó un nuevo mínimo en la gestión Javier Milei.

El riesgo país marca otro descenso sobre el cierre de la semana se aproxima a los 400 puntos básicos y anota un nuevo mínimo en la gestión de Javier Milei, impulsado por una nueva suba de los bonos de la deuda pública.

LEER MÁS: El riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Javier Milei: a cuánto se ubicó

La baja del riesgo país

El indicador que elabora el JP Morgan opera en los 403 puntos, un punto por debajo del cierre del jueves. Así, marca un nuevo mínimo histórico bajo la gestión de Milei, en una semana que estuvo marcada por la presentación del programa financiero 2026/27. La última vez que había marcado un número menor fue en marzo de 2018 -bajo la presidencia de Mauricio Macri- cuando operó en torno a los 400 puntos.

El riesgo país mostró su nivel más bajo desde que Javier Milei llegó al gobierno. 

El riesgo país cayó al nivel más bajo de la era Javier Milei: a cuánto se ubicó

José López (exsecretario de Obras Públicas), Julio De Vido (exministro de Planificiación Federal) y Sergio Schoklender (Fundación Madres de Plaza de Mayo)

Pidieron hasta seis años de prisión para los imputados en la causa Sueños Compartidos

Si bien retrocedió 0,2% en el día, en lo que va de julio esa merma escala hasta 5,4% y casi que se sextuplica (29,4%) si se mira el desempeño durante el corrente año.

Las operaciones de los ADRs en Wall Street reflejan buenos resultados sobre el cierre de la semana corta. Destacan los papeles de las compañías bancarias, como Galicia (6,7%) y BBVA (6,5%), mientras que retrocede la acción de Globant más de 4%.

El jueves, en tanto, el Gobierno realizó el pago de deuda por US$4.300 millones que mantenía con bonistas privados dada la reestructuración de la deuda llevada a cabo en 2020.

En la plaza local, el Merval avanza 1,3% y las acciones del panel promedian subas encabezadas por BBVA (5,3%) y Galicia (5%).

Riesgo país gestión Javier Milei
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