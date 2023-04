El kirchnerismo marchó contra la "proscripción" de Cristina

"Marchamos a Tribunales contra la mafia judicial y en defensa de la Democracia. Ni proscripciones, ni lawfare, ni persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Sin democratización no habrá justicia", remarcó Blanca Osuna mediante una publicación en las redes sociales.

Embed Marchamos a Tribunales contra la mafia judicial y en defensa de la Democracia. Ni proscripciones ni lawfare ni persecución a @CFKArgentina. Sin democratización no habrá justicia.#DemocraciaOMafiaJudicial #TodosConCristina pic.twitter.com/HLU58OcQqG — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) April 13, 2023

"Venimos a defender la democracia, la justicia y al pueblo que se expresa y se manifiesta sin restricciones y sin proscripciones", sostuvo Kicillof. "No somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Intentaron matar a Cristina y no nos olvidamos que ese Poder Judicial, que siempre limpia y encubre a los poderosos, ni siquiera se animó a mover un dedo para encontrar a los responsables intelectuales. Somos pacíficos pero no somos tontos. Tienen que aparecer los responsables", afirmó.

Para el secretario general de la CTA Hugo Yasky "con la condena a Cristina, quieren condenar a un pueblo, la proscripción que quieren para Cristina es la proscripción de la justicia social".

marcha kirchnerismo proscripcion.jpg Foto: Télam

"Hebe (de Bonafini) en su último discurso antes de irse a su otra casa nos pidió una pueblada, una, dos, diez, las que hagan falta tenemos que hacer para poder vencer a esta Corte de la injusticia y la única manera es con el pueblo en la calle", expresó desde el escenario la Madre de Plaza de Mayo Carmen Arias.

El cura Olveira sostuvo: "Si insistimos, si no aflojamos, si no abandonamos vamos a conseguir que (los integrantes de la Corte Suprema de Justicia) renuncien porque van a tener que entender que no tienen ética para estar al frente de la justicia de nuestra patria".

Entre las banderas de los sindicatos estaban las de Smata, UOM, CTA, Confederación Nacional de Cooperativas, CNCT, UTA y Suteba y también de organizaciones políticas como La Cámpora, Kolina, Corriente Néstor Kirchner, Frente Patria Grande, Frente 25 de Mayo, La Patria es el Otro, Martín Fierro, Nuevo Encuentro, MTL, Corriente Peronista, La Dignidad, entre otros.