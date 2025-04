El Gobierno se desprende de los complejos de turismo social de Chapadmalal y Embalse

De acuerdo a la misiva que el ex gobernador bonaerense con el kirchnerismo y ex funcionario durante el menemismo le envió al presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, el Gobierno se ampara en la emergencia pública declarada por la Ley 27.742 y en la modificación a la Ley de Turismo, da través del Decreto N° 216/2025, para declarar la "innecesariedad de las Unidades Turísticas de Embalse y Chapadmalal".

Complejo turismo social Chapalmalal Embalse Daniel Scioli.jpg

Esto implica que el Estado se desprenderá de los enormes y apreciados terrenos que hasta este gobierno eran destinados para turismo social, y que incluso sobrevivieron al menemismo, a la Alianza y al macrismo.

Fueron creados durante el primer peronismo para ser destinados a Turismo Social. El gobierno de Alberto Fernández los revalorizó con una inversión multimillonaria.

En su carta hacia el titular de la AABE, Scioli realiza un par de aclaraciones: le recuerda que son Monumentos Históricos desde el 2013, y que en 2023 se creó dentro de Embalse la Reserva Natural Educativa Cerro Pistarini por lo que #cualquier acción sobre estos bienes deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente en la materia".

Además le comenta que están en gestiones con la Provincia para entregarles los bienes que integran el patrimonio del museo Eva Perón emplazado en la Unidad Turística Chapadmalal. Y como frutilla del postre finaliza con una última aclaración: todo está a la venta, menos la Residencia Presidencial ubicada dentro de Chapadmalal, publica Tiempo Argentino.

Complejo turismo social Chapalmalal Daniel Scioli.jpg

Un negocio para los privados

Lo curioso de la carta de Scioli es que apunta a que para decidir la "innecesariedad" de los complejos turísticos creados por el primer peronismo, tomaron en cuenta informes creados por los directores de estas Unidades Turísticas y los planteos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) que agrupa a los empresarios de estos rubros turísticos del país.

Por un lado, el propio Gobierno desfinanció y cerró de hecho los complejos, por lo que es redundante o cuanto menos ilógico que después los titulares de las Unidades digan que son innecesarias, porque dejaron de recibir visitantes justamente por una decisión del propio Ejecutivo al que ellos responden.

Por el otro, desde FEHGRA apuntaron que esos planteos que Scioli le atribuye a la entidad no fueron formalizados. Y dudan entre varios integrantes de FEHGRA si no responden a intereses de algunos socios en particular.

Complejo turismo social Chapalmalal Embalse Daniel Scioli 2.jpg

Especialmente porque Chapadmalal y Embalse no compiten ni compitieron jamás con hoteles de 1, 2 y hasta 5 estrellas de la zona, ya que se dedicaban al turismo social: recibir jubilados, discapacitados o familias, sobre todo chicas y chicos, que no hubiesen conocido el mar si no fuese por la existencia de estas unidades turísticas ubicadas a tan solo 20 kilómetros de Mar del Plata y 15 de Miramar.

Detrás parece esconderse, como casi siempre, el negocio de los funcionarios con el sector privado: se trata de casi 75 hectáreas de bosques de pinos y playas tranquilas con acantilados. Está en una zona ideal para el surf, que viene creciendo, con nuevas casas, barrios cerrados y emprendimientos en los alrededores.

Un negocio fenomenal para empresarios hoteleros que quieran quedarse con estos complejos, que encima fueron remodelados por la gestión de Alberto Fernández con una inversión de 7.000 millones de pesos, en el marco de un plan integral de modernización y puesta en valor a cargo del entonces Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Complejo turismo social Chapalmalal Embalse Daniel Scioli 1.jpg

De hecho, ya en septiembre del año pasado la cartera que conduce Daniel Scioli, había dado comienzo al plan de privatización del complejo turístico de Chapadmalal, al convocar a licitación pública para otorgar concesiones en las unidades 2 y 7.

Junto al de Embalse, en Córdoba, este conglomerado turístico inaugurado durante la presidencia de Juan Domingo Perón y declarado Monumento Histórico Nacional en 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández, tiene capacidad de albergar 4.000 plazas, que hasta 2024 eran destinadas a población vulnerable.