Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes judiciales.

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Manuel Adorni: crece la presión en el Congreso para remover al Jefe de Gabinete

Los organismos de control y a la Justicia tienen en la mira al actual diputado provincial, que canceló en tiempo brevísimo un millonario crédito hipotecario y se compró una camioneta de lujo.

Además, los ingresos que declaró en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

De igual modo la investigación se centra en que por el rol que ocupó en el Consejo de la Magistratura provincial, Francisco Adorni no puede escudarse en un desconocimiento de los procedimientos para justificar esas irregularidades, publica Noticias Argentinas.

El diputado bonaerense llamó la atención de los investigadores cuando corrigió su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas de su hermano jefe de Gabinete.