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Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

18 de junio 2026 · 14:00hs
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes judiciales.

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, y al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes. La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

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Crece la presión en el Congreso para remover a Manuel Adorni del cargo de Jefe de gabinete, mediante una moción de censura. En tanto el presidente y su hermana siguen brindando su apoyo incondicional. 

Manuel Adorni: crece la presión en el Congreso para remover al Jefe de Gabinete

Los organismos de control y a la Justicia tienen en la mira al actual diputado provincial, que canceló en tiempo brevísimo un millonario crédito hipotecario y se compró una camioneta de lujo.

Además, los ingresos que declaró en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano.

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El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Es por presunto enriquecimiento ilícito

De igual modo la investigación se centra en que por el rol que ocupó en el Consejo de la Magistratura provincial, Francisco Adorni no puede escudarse en un desconocimiento de los procedimientos para justificar esas irregularidades, publica Noticias Argentinas.

El diputado bonaerense llamó la atención de los investigadores cuando corrigió su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas de su hermano jefe de Gabinete.

Manuel Adorni indagatoria hermano Enriquecimiento ilícito
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