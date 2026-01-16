El Gobierno nacional anunció que será parte de la misión de la NASA para volver a la Luna.

Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional integrará la nueva misión ‘Artemisa II’ de la NASA para volver a la luna. Argentina desplegará el microsatélite Atenea de la Conae.

16 de enero 2026 · 21:49hs
El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que formará parte de la misión “Artemis II”, de la NASA, para volver a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972, en una muestra más del alineamiento de la administración libertaria con Estados Unidos.

Así lo informó la Oficina del Presidente en un comunicado en el que detalló que durante esa misión se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).

El anuncio del Gobierno nacional

La misión está programada para lanzarse el viernes 6 de febrero y será la primera expedición tripulada a la Luna en más de 50 años, en cuya primera etapa los astronautas no bajarán, sino que quedarán en vuelo por detrás, lo cual los ubicará a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra, ya que nunca un ser humano estuvo tan lejos del planeta.

Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), desarrollado en conjunto con la empresa argentina VENG S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba).

Este microsatélite argentino “permitirá validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales dándole información fundamental a la NASA”, se indicó en el comunicado.

Una vez en espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria, y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

El lanzamiento está previsto a partir del viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con una ventana de lanzamiento que se extiende hasta fines de abril.

Comunicado

Qué es Atenea

Atenea es un CubeSat clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el lanzador más potente desarrollado por esa agencia hasta el momento. El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento.

El despliegue se hará, en la primera etapa de la misión, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que lo convierte en un récord para un satélite argentino.

El objetivo principal es validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, elevando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.

Durante su misión, el microsatélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales ante el ambiente espacial, recopilar datos GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance para la exploración del espacio profundo.

