El Gobierno confirmó que se cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

El Gobierno nacional confirmó que el Centro Cultural Kirchner cambiará de nombre, aunque no se definió la nueva denominación del edificio

Este martes el Gobierno Nacional informó, mediante el vocero Manuel Adorni, que el Centro Cultural Kirchner cambiará de nombre. Aún no se definió la nueva denominación del edificio pero se indicó que será comunicado en breve.

Centro Cultural Néstor Kirchner.jpg

"Se ha decidido cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner. Dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre", había expresado el portavoz al inicio de la conferencia de prensa diaria. Al ser consultado por la prensa en torno al nuevo nombre del edificio, expresó: "No está definido, cuando lo definamos por supuesto se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal" y se refirió al espacio como el "ya hoy ex CCK".