El Gobierno analiza llamar otra vez a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

El Gobierno pretende tratar los proyectos pendientes como la reforma laboral y el de glaciares. Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre

31 de diciembre 2025 · 08:33hs
El Gobierno analiza convocar a una extensión de las sesiones extraordinarias para lunes 2 de febrero para tratar los proyectos pendientes, como la reforma laboral y el de glaciares.

Ambas iniciativas forman parte del temario enviado en diciembre al Congreso. Las extraordinarias que se habían convocado rigieron entre el 10 y el 30 de este mes.

En el caso de la “modernización laboral” que promueve la Casa Rosada, con resistencias del sindicalismo, el oficialismo debió postergar su tratamiento porque no tenía asegurado los votos necesarios para aprobarlo.

Se espera que en febrero, Patricia Bullrich, en su rol de jefa del bloque de senadores libertarios, avance en los acuerdos para sancionar esta importante reforma que anhela el oficialismo para la segunda mitad del mandato, tal como lo hizo con el Presupuesto 2026.

Contará para esa tarea con la ayuda de referentes de la Rosada como Diego Santilli y Eduardo “Lule” y Martín Menem.

En ese marco, ya quedó descartado que se vaya a sesionar en el Congreso durante enero, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Retomar el debate

La fecha estimativa del 2 de febrero para retomar el debate, apunta especialmente a la reforma laboral, que ya es una obsesión del presidente Javier Milei, debido a que considera que es una de las iniciativas centrales para profundizar su programa de gobierno porque permitiría aumentar las contrataciones en el sector privado.

Por su parte, la reforma del Código Penal no será tratado durante las sesiones extraordinarias debido a que es un proyecto extenso que requerirá meses de debate.

