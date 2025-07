El ex gimnasta olímpico Federico Molinari irá a juicio acusado de acosar a una menor.

El ex gimnasta olímpico Federico Molinari irá a juicio en una causa que lo investiga por grooming, en perjuicio de una menor de edad. Así lo decidió el Juzgado de Garantías N°5 de Tigre a partir de la denuncia presentada en marzo de 2023 por la madre de la adolescente, que al momento del hecho tenía 16 años.

El medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, actualmente entrenador, está siendo investigado por el delito de captación por medios tecnológicos de una menor edad con fines sexuales (arts. 45 y 131 del C.P) por el que fue denunciado el 13 de marzo de 2023.

La presentación judicial contra Molinari detalla que en 2020 comenzó un contacto con la menor a través de redes sociales, sobre todo en Instagram. La madre de la adolescente relató que decidió acompañar a su hija (oriunda de Mendoza) a Buenos Aires para avanzar con su carrera deportiva. La joven entrenaba en el gimnasio del olimpista en Martínez, bajo la supervisión de su pareja, Paula Cancio.

En las pruebas, hay capturas de mensajes atribuidos al ex deportista, quien habría escrito: "Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía", "Un fuego", "Cuando te vea en el gimnasio me voy a poner rojo como un tomate...jajaja", "¿Querés que te cuide un día de estos? creo que me animo", fueron algunos de los mensajes enviados.

Incluso, en una de las conversaciones, llegó a pedirle que pase el chat al modo efímero, porque estaba "al horno". Esta modalidad de Instagram permite que los mensajes desaparezcan una vez que el receptor los haya leído.

La madre de la entonces menor de edad aseguró que esta situación impactó directamente en su estado emocional y finalmente decidió dejar la gimnasia artística. Posteriormente, inició un tratamiento psicológico.

Luego de ser denunciado, el ex gimnasta hizo un descargo en mayo de 2023 donde negó todas las acusaciones en su contra y aseguró: "Siempre tuve un cordial círculo con la alumna y los contactos que he mantenido con ella han estado destinados a acompañarla".

Asimismo, remarcó que el delito del cual lo acusan "no implica ningún tipo de abuso ni contacto físico con la menor, sino que hace referencia a aparentes mensajes míos inapropiados".

Molinari, quien logró un diploma olímpico en Londres 2012 y se retiró de la competencia en 2021, deberá afrontar el proceso judicial en los próximos meses.