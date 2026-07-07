El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

En la jornada de este martes, el dólar minorista en el Banco Nación escaló a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

El dólar subió otro escalón y su cotización fue de $1.515 para la compra.

El dólar minorista en el Banco Nación escaló a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. En tanto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central, el minorista promedia los $1.512,55 para la venta.

El dólar oficial avanzó tras abrir la semana a la baja, y se enfila a cerrar la jornada con un nuevo máximo nominal anual. De hecho, las últimas estimaciones del mercado corrigieron al alza sus expectativas del tipo de cambio para los próximos meses.

En el mercado oficial, el dólar mayorista subió $6 a $1.492,5 para la venta y toca un nuevo máximo en lo que va del año. Así, la distancia con el techo de la banda, que se ubica a $1.815,42, se ubica a más del 21,5%.

En tanto que los contratos de futuros registran leves subas de hasta el 0,1% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.501 para fines de julio y en torno a $1.643 en diciembre.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $1.578,86, mientras que el MEP lo hace a $1.527,27. Mintras que el dólar blue cotiza a $1.515 para la venta.

Justamente, el dólar paralelo acumula un avance mensual del 6%, el mayor salto en lo que va del año, en medio de una mayor presión cambiaria.