El dólar oficial quebró el techo de la banda: a cuánto cotizó este miércoles

El tipo de cambio mayorista superó el techo de la banda y por primera vez el dólar oficial quebró el techo de la banda. La divisa cerró a $1.474,5.

El dólar oficial quebró el umbral superior de las bandas de flotación, por primera vez desde la implementación de este esquema, lo que habilitó al Banco Central (BCRA) a desprenderse de divisas para intentar bajar le precio de la divisa extranjera.

Así el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.474,5 y desde la city aseguraron que la intervención del Banco Central fue entre u$s30 millones y u$s40 millones.

Más datos del dólar oficial

De esta forma, el dólar mayorista cerró a $1.465,50/$1.474,50 por unidad, $5,5 arriba del cierre del martes. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s385.955 millones y en futuros u$s801 millones. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió $21,5, a esta altura de la semana pasada el dólar que usan los agroexportadores había aumentado $68,5.

Antes del mediodía apareció una postura de fuerte de venta de u$s10 millones en el mercado a $1.474,50, ni bien el dólar spot había superado el techo de la banda. Y bien algunas voces de la city habían salido a decir que ya era el BCRA interviniendo.

Otros analistas confirmaron que se realizó una transacción por u$s10 millones a un tipo de cambio de $1.474,5. Ratificaron que la operación fue directa entre partes, sin pasar por la plataforma electrónica, lo que significa que no fue visible para todo el mercado, lo que generó confusión. Probablemente se especuló se trató de un pase cambiario, es decir, una operación de compra y venta simultánea con distintos plazos, usada para financiarse o cubrirse.

Finalmente fuentes del mercado confirmaron a Ámbito al cierre de la jornada que la intervención del BCRA se concretó más entrada la tarde y que los montos serían entre los u$s30 millones y u$s40 millones. Este medio también se comunicó con autoridades del Banco Central que no confirmaron su participación en el MULC.

Las otras divisas

Mientras tanto, en el mercado minorista, el billete también aceleró avance y cotizó a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

Entre las cotizaciones paralelas, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.492,30 (subió 0,5%), el MEP a $1.481,37 (avanzó 0,8%), el blue a $1.470 y el dólar cripto se vende a $1.508,78, según el promedio publicado por CoinMonitor.