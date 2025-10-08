Uno Entre Rios | El País | Diputados

Diputados aprobó la ley que restringe el uso de los DNU y vuelve al Senado para debatir un cambio

En la Cámara de Diputados, la oposición volvió a imponerse en la sesión especial y avanzó en cambios en el uso de los DNU presidenciales.

8 de octubre 2025 · 18:59hs
En la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, la oposición aprobó la ley que restringe el uso de los DNU. 

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición aprobó una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei. Es de recordar que el proyecto inicial sufrió modificaciones durante el debate, por lo que volverá al Senado antes de convertirse en Ley.

Qué se aprobó en Diputados

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Diputados aprobó un proyecto para interpelar al ministro Luis Caputo sobre el acuerdo con EEUU.

Luis Caputo deberá explicar en Diputados detalles del blindaje del país con EEUU

En Diputados hubo acuerdo de bloques en torno al debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura que normaliza el acceso a la Justicia por concursos 

Diputados: tiene dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

Diputados oposición ley DNU
