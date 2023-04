Cristina cuestionó el operativo para detener a uno de los agresores de Berni

A través de un posteo en sus redes sociales, Cristina también dijo que al "copito" que quiso matarla el año pasado –en referencia a Fernando Sabag Montiel– "lo trataron mejor" porque "lo detuvieron los militantes y no la policía", y además sostuvo que ella "tuvo la suerte que no tuvo" el colectivero asesinado Daniel Barrientos porque "la bala no salió".