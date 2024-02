Científicos advierten por una "próxima fuga de cerebros"

Esta tarde continuaban reunidos centenares de investigadores, becarios y personal administrativo y aseguraban que "harán ruido" hasta que las autoridades del Conicet los reciban y den respuesta.

Un grupo de investigadores llamados Jóvenes Científicxs Precarizadxs informaron que estaban "ocupando el Conicet, subimos al piso 11 mientras está reunido el Directorio. No nos vamos sin respuestas. Exigimos que publiquen las becas y reincorporen a lxs despedidxs".

Embed Continuamos con la toma pacífica del piso 11 del CONICET mientras está reunido el Directorio

Convocamos a apoyar la medida acercándose al Polo Científico para permanecer hasta que las autoridades den respuesta a los reclamos. #InvestigarEsTrabajar #CONICET #Becas pic.twitter.com/x3eclMQkPx — Jóvenes Científicxs Precarizadxs - Bs. As. (@JcpBuenosaires) February 14, 2024

"Las becas de doctorado deberían comenzar el 1° de abril, faltan menos de dos meses y no sabemos si habrá alguna beca", dijo a Télam Abril Marcolongo, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Estudié ocho años, me formé en este país en la educación pública y no sé si voy a poder seguir haciendo una carrera acá y eso es terrible, no solo por lo que implica para la ciencia sino también para la soberanía de este país. ¿Qué país desarrollado existe en el mundo que no tenga su propio sistema científico?", advirtió la joven mientras espera que le otorguen su beca doctoral.

Y remarcó: "Es una situación de incertidumbre y desolación. Estamos frente a una próxima fuga de cerebros si esto no se revierte y la verdad que es muy duro".

La protesta coincide con la primera reunión del año del Directorio del Conicet, presidido por Daniel Salamone.

Protesta cientificos conicet.jpg

"Estamos en presencia del desmantelamiento del Conicet. La desfinanciación va a llevar a que la institución no pueda funcionar", alertó la viróloga Andrea Gamarnik, distinguida como "Investigadora de la Nación Argentina" en el 2022, luego de liderar el equipo que presentó el primer test argentino de detección de la respuesta inmune al coronavirus.

Milei Motosierra.jpg

La convocatoria fue organizada por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), los trabajadores del organismo agrupados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los centros de estudiantes de diversas facultades y otras agrupaciones universitarias.

"El mensaje es que si Argentina está en una situación difícil, lo que tenemos que pensar es que esta es una inversión para el futuro. La ciencia y la tecnología son el camino para un país con oportunidades y desarrollo", agregó Gamarnik.

Entre los principales reclamos, piden que el directorio del Conicet publique los órdenes de mérito de las becas doctorales que deberían iniciar sus actividades el próximo 1° de abril y de las promociones en la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.

Cada año, el Conicet selecciona profesionales altamente calificados y les otorga una beca doctoral que "sirve de remuneración por el trabajo que realizan en el marco de un proyecto científico con dedicación exclusiva", detallaron desde la Raicyt.

"El 17 de julio del año 2023 se abrió la postulación a estas 1.600 becas, pero los y las graduados/as postulados aún no conocen el resultado y desconocen su futuro laboral", alertaron desde la Raicyt.

También piden la reincorporación de personal despedido, actualización salarial y el giro de fondos para garantizar el funcionamiento de la institución.