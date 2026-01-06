Uno Entre Rios | El País | Ciclo Lectivo

Ciclo lectivo 2026: se definió el calendario escolar en todo el país

Se conocieron las fechas de inicio del ciclo lectivo 2026, vacaciones de invierno y finalización del ciclo. Entre Ríos iniciará las actividades el 2 de marzo.

6 de enero 2026 · 17:49hs
Ministerio de Capital Humano confirmó las fechas del ciclo lectivo en todas las provincias de Argentina. 

Ministerio de Capital Humano confirmó las fechas del ciclo lectivo en todas las provincias de Argentina. 

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, dio a conocer el calendario escolar para el ciclo lectivo 2026 en todo el país, tras la definición de los feriados nacionales y provinciales. Los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente.

LEER MÁS: El CGE confirmó el calendario escolar 2026: cuándo comenzarán las clases en Entre Ríos

El ciclo lectivo 2026

Las clases iniciarán el 18 de febrero en Santiago del Estero, mientras que en Tierra del Fuego será el 24 de febrero, así como en CABA, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz el 25 de febrero y en Chubut, Jujuy y San Luis el 23 de febrero.

Los ejércitos argentino y chileno hicieron una expedición al cerro Aconcagüa

Los ejércitos argentino y chileno hicieron una expedición al cerro Aconcagua

Se despidió Vida en los extremos, la campaña del Conicet que reveló el mar profundo argentino.

Se despidió Vida en los extremos, la campaña del Conicet que reveló el mar profundo argentino

Por su parte, el 2 de marzo darán inicio al ciclo lectivo la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

Asimismo, el receso invernal será desde el 20 al 31 de julio en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco.

En Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe las vacaciones de invierno tendrán lugar desde el 6 al 17 de julio, así como en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán serán del 13 al 24 de julio.

Respecto a la finalización de cursada, en Formosa será el 17 de diciembre, mientras que en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Misiones dará fin al ciclo el 22 de diciembre y La Pampa el 23 de diciembre.

Ciclo Lectivo Calendario escolar país
