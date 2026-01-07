En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

Tras días de repunte se informó desde la Represa de Salto Grande que el río Uruguay tenderá a descender a partir del fin de semana.

Durante los últimos días el embalse de la represa se mantuvo por encima de los 35 metros.

En los últimos días generó preocupación la repentina crecida que experimentó el río Uruguay y que dejó a varios balnearios sin playas. En las últimas horas, desde el Área de Hidrología de la Represa de Salto Grande indicaron que el río Uruguay bajará a partir del fin de semana próximo.

“Los niveles actuales del río se mantendrán hasta el fin de semana y luego comenzarán a descender de manera gradual”, precisaron. Según lo informado por el Área Hidrología de Salto Grande, los niveles del río se mantendrán hasta el 11 y 12 de enero aproximadamente, cuando comenzarán a disminuir de forma gradual.

“El río Uruguay ha experimentado un ascenso los últimos días del año pasado, a causa de lluvias de más de 150 mm en las subcuencas Alta y Media, cantidades que no son habituales en un contexto climático “La Niña” como el que se presenta actualmente”, dice el comunicado.

“Del 27 de diciembre al 6 de enero, los caudales erogados por la represa de Salto Grande han sido siempre inferiores a los aportes naturales del río, lo que ha contribuido a que los niveles aguas abajo sean menores a los que hubieran sido en condiciones naturales”, agregó.

El repunte que se dio en la provincia

Al mismo tiempo, aclararon que “en las ciudades ubicadas más al sur –como Concepción, Colón y Paysandú– el nivel del río Uruguay también depende en buena medida del nivel del Río de la Plata y del viento sur. Los días pasados, la intensa sudestada ha contribuido significativamente al ascenso del nivel del río Uruguay, afectando inevitablemente las actividades que se desarrollan dentro del cauce del río”.

Durante la tarde de este miércoles el río experimentaba una marca de 7,22 metros en el puerto de Concordia, mientras que el embalse del lago de Salto Grande estaba en 35,30 metros. De hecho, para el mediodía del jueves el río no superaría los 7,50 metros en Concordia.

“Hasta la hora 15:00 del día de mañana –por el jueves–, el caudal medio diario evacuado variará entre 9300 y 8300 m³/s”, agregó. Y el aporte de las últimas 24hs había sido de 9.319 metros cúbicos por segundos. Los vertederos están abiertos.