El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se instó a reforzar la prevención ante posibles casos de envenenamiento por mordeduras de serpientes.

7 de enero 2026 · 19:33hs
El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes.

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se instó a reforzar la prevención ante posibles casos de envenenamiento por serpientes. En este sentido, desde la División de Intoxicaciones, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, recordaron que se trata de una urgencia médica y detallan cómo actuar ante un accidente.

Durante 2025 se notificaron 56 episodios de envenenamiento por mordedura de Yarará en el territorio entrerriano, superando el total registrado el año anterior, en el que se reportaron 32 eventos de ofidismo.

Por su parte, en lo que va de 2026 aún no se han reportado nuevos incidentes. Asimismo, cabe destacar que en la provincia solo se registran situaciones vinculadas al género Bothrops (Yarará), sin notificaciones asociadas a especies de Cascabel (Crotalus) o Coral (Micrurus).

A nivel nacional, entre 2020 y 2024, el 93% de los 3.897 casos registrados correspondieron a Yarará, especie predominante en la región. En Entre Ríos se reconocen dos tipos comunes: la Yarará grande o víbora de la cruz, con dibujos en forma de riñones o herraduras, y la Yarará chica, con un patrón que recuerda a relojes de arena o alas de mariposa. Ambas presentan cabeza triangular y glándulas productoras de veneno.

Qué hacer ante una mordedura

El Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos (Ciaater) recomienda seguir las siguientes acciones inmediatas ante un accidente con serpientes:

-Mantener la calma y tranquilizar al paciente.

-Retirar anillos, pulseras, cinturones, zapatos o elementos que puedan afectar la circulación.

-Trasladar a la persona al centro de salud más cercano.

Cabe recordar que los hospitales cabecera de cada Departamento son centros antiponzoñosos y cuentan con el antiveneno bivalente específico para tratar mordeduras de Yarará.

Serpientes: picaduras, precauciones y recomendaciones.

Serpientes: picaduras, precauciones y recomendaciones.

Qué no se debe hacer

-Realizar torniquetes, cortes o cauterizaciones.

-Aplicar antiveneno directamente en la herida.

-Intentar capturar o manipular la serpiente.

-Colocar sustancias como alcohol, kerosene o vinagre sobre la mordedura.

-Succionar el veneno o hacer presión en la zona afectada.

Asimismo, para reducir el riesgo de accidentes, se recomienda:

* Usar ropa y calzado adecuados al salir al campo.

* Evitar acercarse o tocar serpientes, y no realizar movimientos bruscos.

* Extremar cuidados durante la noche y vigilar a los niños.

* En domicilios, mantener el pasto corto y libre de malezas, tapar orificios y colocar alambrado en aberturas.

* En zonas rurales, no dormir en el suelo ni introducir manos o pies en huecos.

* Si se recorre una zona poco conocida, hacerlo acompañado de perros, que actúan como animales centinelas.

El Ministerio de Salud reiteró que ante una mordedura de serpiente se debe acudir de inmediato al hospital más cercano y no automedicarse. Esto es fundamental ya que la rápida atención médica es clave para garantizar una recuperación favorable y evitar complicaciones.

