Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

El entrenador de la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped Juan Martín López dio la primera convocatoria del 2026 de Las Leoncitas Sub 21, que concentraran en febrero del 9 al 11 en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard). Entre las citadas se encuentra la paranaense Máxima Duportal .

Es una lista interesante y novedosa combina la experiencia de las recientes subcampeonas en el Mundial Junior que se disputó en Chile, como la ex-Talleres, y también Mili Di Santo, Carmen Pucheta, Lu Peralta Pavet y Delfina Persoglia. Además, el DT vuelve a darle chance a jugadoras que habían sido campeonas de las Cuatro Naciones o del Panamericano como Rocío Bianchi, Sol Di Fonzo, Barbi Raposo, Manuela Raimondo, Delfina Mussari, Cata Capello o Sofi Matchey.

Por último, convocó a jugadoras que tuvieron la chance de entrenar con Las Leoncitas durante el año pasado como Victoria Meira y otras que será su primera convocatoria como More Sala, Cata Goldschmidt, Franca Vartanian, Delfi Olalla, Paula Oliver, Rocío Jazmín Gómez, Delfina Lazcana, Zoe Abdala, Pilar Marchiaro, Clarisa Ludicello, Catalina Secrestat.

Los compromisos de Las Leoncitas

Algunas ya son Leoncitas Sub 19 y que, unos días después de entrenar con el Sub 21, se irán a jugar con el sub 19 el torneo Goga Gómez en Salta. Otras tendrán su primera experiencia en un entrenamiento de selección nacional.

Las Leoncitas tendrán este año el Torneo Panamericano Junior. Además, vale recordar que este año también se disputará el Mundial de Mayores en Agosto, por lo que muchas de estas chicas pueden ser evaluadas por el cuerpo técnico del plantel superior pensando en una posible convocatoria.