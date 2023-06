Cecilia Strzyzowski: multitudinaria marcha pidiendo Justicia

Gloria Romero, madre de la joven, estuvo acompañada del abogado Fernando Burlando, quien agradeció el acompañamiento de hombres. “Acompañen a sus mujeres. No tengan miedo. El miedo paraliza y esta gente gobierna por el miedo. Si tienen ese poder es porque ustedes se lo dieron. Ese dinero que manejan es del Estado. Y si mañana ustedes eligen que no lo sigan haciendo, no lo van a hacer más. Ustedes tienen el poder. El pueblo manda”, sostuvo.

“Las marchas que quiero hacer son pacíficas. Las manifestaciones que quiero hacer son artísticas. No voy a ir a la comisaría porque no quiero provocar. Soy pacifista, pido Justicia y no venganza. Yo no me impongo, yo me manifiesto. si hacemos lo mismo que hacen ellos es una guerra de pobres contra pobres. Quien quiera ir va. Yo no voy a ir”, sostuvo.

Acto seguido se realizó una coreografía de danza que finalizó con un emotivo abrazo por parte de todos los bailarines hacia Gloria. Muchos de ellos conocían a Cecilia.

Detrás de una caravana encabezada por la madre y la tía abuela de la víctima, que sostenían una bandera que decía “Justicia por Cecilia”, la multitud dio la vuelta manzana a la plaza. Como se hizo en las marchas anteriores, también pasaron por la Casa de Gobierno. Allí se detuvieron un instante y cantaron: “Que se vaya Coqui (Capitanich)”. Luego se dirigieron hacia frente a la Catedral y, personas que llegaron desde la provincia de Corrientes, le entregaron a Gloria una figura de la Virgen de Itatí.

Avances en la causa

Al respecto, el fiscal Juan Arregin, uno de los letrados que representa en la querella a la madre de Cecilia, confirmó que fueron citados a una reunión por el equipo de fiscales, integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Veláquez, quienes les informaron sobre los elementos secuestrados en un allanamiento realizado ayer en una vivienda del barrio Emerenciano, de Resistencia.

"Los elementos secuestrados han sido custodiados a disposición del Imcif (Instituto de Medicina y Ciencias Forenses) y pedimos que se establezca una audiencia pública en la que participen los abogados defensores para que se puedan exhibir los elementos y reconocerlos o no por parte de Gloria. Necesitamos que este proceso sea con la mayor claridad y legalidad posible porque sabemos que la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso y no buscar la verdad", expresó Arregin.

Según añadieron las fuentes, en los procedimientos de ayer domingo se hallaron restos de una valija, prendas de vestir (posiblemente una campera o buzo de color rosa), una llave y dos anillos, que se investiga si corresponden a la joven desaparecida el 1 de junio.

"Mi hija tenía una alianza y un cintillo que era del casamiento que nunca se lo sacaba, ni para bañarse", se limitó a contar Romero.

Por su parte, su abogado indicó que la fiscalía no les exhibió fotos de lo incautado ayer y añadió que les informaron del traslado de César Sena, esposo de Cecilia y uno de los siete detenidos por el presunto femicidio, a una comisaría de las afueras de Resistencia.

"Nos hacen hincapié que la custodia estará a cargo de la policía de la provincia (de Chaco). Vamos a pedir la intervención de una fuerza federal como Gendarmería. Nosotros sospechamos de cualquier cosa. Esta persona (César Sena) va a someterse a un juicio que, sin duda, va a tener una condena de prisión perpetua. Entonces obviamente se puede fugar, autolesionar o lesionarlo, puede ocurrir cualquier cosa", señaló.

Arregin dijo que existen comunicaciones con equipos de profesionales de otras provincias para participar de futuros allanamientos en el marco de la búsqueda de Cecilia y que, de ser necesario "se pedirá colaboración a equipos de otros países limítrofes".

"Toda la geografía de la provincia de Chaco puede ser el lugar donde estuvieran los restos o el cuerpo de esta chica", sostuvo.

Equipo de antropología forense llegará el martes a Chaco

El equipo de antropología forense de Córdoba llegará el martes a Chaco para analizar los restos óseos hallados en el río Tragadero, que habían sido encontrados junto al dije de Cecilia Strzyzowski, la joven presuntamente asesinada en Resistencia, informaron hoy fuentes judiciales.

Será la segunda vez en que una antropóloga y una médica forense, Anahí Ginarte y Florencia Granton, viajarán desde Córdoba a la ciudad de Resistencia para trabajar en la causa por pedido del Equipo Fiscal Especial (EFE) que integran los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Jorge Gómez.

"Esta nueva colaboración, que sucede a la del sábado 17 de junio, fue solicitada nuevamente por el EFE ante la Procuración General y autorizada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en función de lo informado por el médico patólogo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) del Poder Judicial", informó la fiscalía en un comunicado.

Al igual que la vez anterior, el objetivo es que realicen el estudio antropológico de restos óseos que fueron hallados en el río Tragadero, junto al dije en forma de cruz que ayer reconoció Gloria Romero, madre de Cecilia.

En el primer análisis, el equipo de expertas concluyó que “no hay nada claramente humano” en las muestras óseas que fueron halladas en el campo de la familia Sena.

Sin embargo, calificó que había “algunos restos óseos dudosos”, los cuales fueron llevados por las forenses para analizarlos en el laboratorio de Córdoba dado que se hallaban “muy deteriorados, porque estuvieron expuestos al sol, al agua y además se encuentran quemados”.

De esta manera, este martes también entregarán un informe sobre esos análisis, añadieron los voceros.