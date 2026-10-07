Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | pingüinos

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

La Fundación Fauna Argentina presentó una denuncia penal para impedir que los pingüinos sean trasladadas desde Mar del Plata al bioparque Bubalcó.

7 de octubre 2026 · 22:12hs
Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro.

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro.

La Fundación Fauna Argentina presentó una denuncia penal ante la Justicia de Mar del Plata para intentar frenar el traslado de más de 40 pingüinos de Magallanes que permanecen en el ex Aquarium de esa ciudad y que serían enviados al bioparque Bubalcó, ubicado en la provincia de Río Negro.

La organización cuestionó la medida y la calificó como un “desatino biológico”, al advertir sobre las condiciones climáticas de la zona donde se encuentra el establecimiento de destino.

La presentación fue realizada por Juan Antonio Lorenzani, presidente de la entidad e integrante del Observatorio Ciudadano Geo Naturaleza. En el escrito se solicitaron medidas urgentes para impedir que las aves sean trasladadas fuera de la provincia de Buenos Aires y se pidió notificar al Senasa, la Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas.

Cuestionamientos por las condiciones climáticas

Según planteó la fundación, el predio situado en la zona de Guerrico, en Allen, se encuentra a casi 1.000 kilómetros del mar y en una región árida donde las temperaturas durante el verano pueden superar los 38 y 40 grados a la sombra.

“Ubicar a estas aves marinas en la región continental del Alto Valle de Río Negro constituye un desatino biológico severo”, sostuvo la organización.

El planteo también cuestiona la capacidad de adaptación de los animales al nuevo entorno. La Fundación Fauna Argentina explicó que los pingüinos de Magallanes poseen un plumaje impermeable y una capa de grasa que les permite conservar el calor corporal en aguas marinas frías, y advirtió que esas características podrían dificultar la regulación de su temperatura en un ambiente continental y seco.

La denuncia menciona muertes y desapariciones

El escrito incorpora además antecedentes sobre los animales que permanecieron en el predio de Mar del Plata. En particular, la entidad menciona la muerte de al menos ocho pingüinos y la desaparición o presunta sustracción de otros dos.

Ante esa situación, solicitó al Juzgado de Garantías que disponga un inventario judicial de las aves que todavía permanecen en el lugar. También pidió que sean identificadas mediante microchips y sometidas a controles realizados por biólogos independientes.

La fundación reclamó, además, que se investigue la actuación de funcionarios públicos, inspectores y autoridades administrativas que intervinieron en las autorizaciones para los traslados.

También cuestionan el manejo del predio

Por otra parte, la presentación judicial cuestiona el funcionamiento del establecimiento bajo la figura de centro de recuperación. La organización sostiene que la reproducción de animales podría haber sido utilizada para conservar un stock con fines comerciales luego de la quiebra del acuario.

La Fundación Fauna Argentina considera que esa situación podría constituir una infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal y pidió que sea investigada por la Justicia.

Finalmente, reclamó que los pingüinos que se encuentren en condiciones de regresar a su hábitat sean sometidos a un proceso de rehabilitación y posteriormente reintegrados al medio marino, en lugar de ser trasladados al establecimiento de Río Negro.

pingüinos Río Negro Argentina Mar del Plata
Noticias relacionadas
horoscopo del miercoles 7 de octubre de 2026

Horóscopo del miércoles 7 de octubre de 2026

horoscopo del martes 6 de octubre de 2026

Horóscopo del martes 6 de octubre de 2026

Las botellas colocadas en los autos.

Botella en las rueda: qué hay detrás de la advertencia y cómo actuar ante esta situación

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz.

Nobel de Medicina 2026: premiaron avances que permiten controlar neuronas con luz

Ver comentarios

Lo último

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Ultimo Momento
En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Denuncian el traslado de más de 40 pingüinos y piden frenar su envío a Río Negro

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Franco Colapinto sobre Singapur: Las condiciones realmente premian el compromiso

Franco Colapinto sobre Singapur: "Las condiciones realmente premian el compromiso"

Policiales
Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

En Concepción del Uruguay hubo voladuras de techos, árboles caídos y otros daños

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Mesopotámico asumió la gestión de la Ruta Nacional 18 y parte de la ruta 12

Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Paraná: por el temporal, un árbol de gran porte cayó en avenida Laurencena

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Dejanos tu comentario