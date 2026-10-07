Uno Entre Rios | La Provincia | Stella Maris Martínez

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

La ex Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

7 de octubre 2026 · 18:58hs
Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos.

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos.

Stella Maris Martínez, ex Defensora General de la Nación, participó de la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, que se realizó días atrás en Concordia. Durante el encuentro brindó una charla sobre las funciones específicas de los defensores y defensoras como garantes de los derechos humanos y destacó el compromiso de la Defensa Pública entrerriana.

“Venir a este encuentro es para mí una alegría y un orgullo, porque la Defensa Pública de Entre Ríos es una de las más aguerridas y más comprometidas de todo el país”, sostuvo Martínez luego de su exposición.

La exfuncionaria también valoró el intercambio con representantes de distintas jurisdicciones. “Para mí es muy importante intercambiar con las defensoras y defensores de las distintas provincias. Algunos tienen un grado de desarrollo y un grado de autonomía mucho más avanzado que otros”, señaló.

LEER MÁS: "Si las cautelares son eternas, tenemos una justicia que no es tal"

El rol de los defensores en la protección de derechos

Durante la entrevista, Martínez se refirió a la función de los defensores y defensoras como garantes de los derechos humanos. “Esto lo dice específicamente la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, pero a su vez lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la función de garantía implica velar por el cumplimiento de las distintas garantías del procedimiento contempladas en tratados y convenios internacionales.

Además, destacó el trabajo de la Defensa Pública de Entre Ríos y el compromiso del defensor general, Maximiliano Benítez, con los objetivos del Ministerio Público de la Defensa.

Justicia restaurativa y recursos para la Defensa

Martínez reiteró también su desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad y planteó la necesidad de avanzar en otros mecanismos para abordar los conflictos que involucran a menores de edad.

“Creemos que ese no es el camino y sí creemos que hay que insistir mucho en implementar la justicia restaurativa, un modelo mucho más pacífico, más armónico, que tiene como objetivo conciliar a víctima y victimario y que es muy adecuado para los conflictos relacionados a los menores de edad”, sostuvo.

Por otra parte, remarcó la necesidad de garantizar la denominada “igualdad de armas” entre la Defensa y la Fiscalía, tanto en recursos materiales como humanos.

“La Defensa tiene un montón de trabajo mayor, por lo que se necesitan peritos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Si no, no se puede trabajar”, afirmó.

Stella Maris Martínez defensa Derechos Humanos
Noticias relacionadas
La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona.

La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución.

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Diputados dio media sanción a la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional de Fonoaudiología.

Diputados dio media sanción a la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional de Fonoaudiología

Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

Emiten alerta por granizo para el sur de Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Un paranaense noqueó en Villaguay

Un paranaense noqueó en Villaguay

Peñarol verá acción con una velada amateur

Peñarol verá acción con una velada amateur

Ultimo Momento
Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Entradas gratis para menores: Patronato invita a toda la familia al Grella para recibir a Güemes

Un paranaense noqueó en Villaguay

Un paranaense noqueó en Villaguay

Peñarol verá acción con una velada amateur

Peñarol verá acción con una velada amateur

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Policiales
Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Paraná: un hombre recibió una herida de bala en un glúteo

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

Un policía entrerriano completó un curso internacional de negociador

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

La Paz: admitió que carneó un ternero de 160 kilos, lo condenaron y hará tareas comunitarias

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Un policía sufrió una grave fractura en un choque en Victoria

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Productores de Chajarí denunciaron el faltante de 140 vacas y 78 aparecieron muertas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

En Concordia comenzaron las primeras evacuaciones por la suba del río Uruguay

En Concordia comenzaron las primeras evacuaciones por la suba del río Uruguay

La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona

La Virgen del Rosario, entre flores, oraciones y emoción, Paraná celebra a su Patrona

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Enersa avanza con el Parque Solar de Aldea Brasilera, que ya superó el 90% de ejecución

Dejanos tu comentario