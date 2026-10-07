Stella Maris Martínez destacó el rol de la Defensa Pública como garante de derechos humanos.

La ex Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.

Stella Maris Martínez, ex Defensora General de la Nación, participó de la Reunión Anual del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, que se realizó días atrás en Concordia. Durante el encuentro brindó una charla sobre las funciones específicas de los defensores y defensoras como garantes de los derechos humanos y destacó el compromiso de la Defensa Pública entrerriana.

“Venir a este encuentro es para mí una alegría y un orgullo, porque la Defensa Pública de Entre Ríos es una de las más aguerridas y más comprometidas de todo el país”, sostuvo Martínez luego de su exposición.

La exfuncionaria también valoró el intercambio con representantes de distintas jurisdicciones. “Para mí es muy importante intercambiar con las defensoras y defensores de las distintas provincias. Algunos tienen un grado de desarrollo y un grado de autonomía mucho más avanzado que otros”, señaló.

El rol de los defensores en la protección de derechos

Durante la entrevista, Martínez se refirió a la función de los defensores y defensoras como garantes de los derechos humanos. “Esto lo dice específicamente la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, pero a su vez lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la función de garantía implica velar por el cumplimiento de las distintas garantías del procedimiento contempladas en tratados y convenios internacionales.

Además, destacó el trabajo de la Defensa Pública de Entre Ríos y el compromiso del defensor general, Maximiliano Benítez, con los objetivos del Ministerio Público de la Defensa.

Justicia restaurativa y recursos para la Defensa

Martínez reiteró también su desacuerdo con la reducción de la edad de imputabilidad y planteó la necesidad de avanzar en otros mecanismos para abordar los conflictos que involucran a menores de edad.

“Creemos que ese no es el camino y sí creemos que hay que insistir mucho en implementar la justicia restaurativa, un modelo mucho más pacífico, más armónico, que tiene como objetivo conciliar a víctima y victimario y que es muy adecuado para los conflictos relacionados a los menores de edad”, sostuvo.

Por otra parte, remarcó la necesidad de garantizar la denominada “igualdad de armas” entre la Defensa y la Fiscalía, tanto en recursos materiales como humanos.

“La Defensa tiene un montón de trabajo mayor, por lo que se necesitan peritos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Si no, no se puede trabajar”, afirmó.