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Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional

Federico Colominas de Soever participó de la Multisectorial Previsional, donde se analizaron la nueva reglamentación y las acciones legales y sindicales.

7 de octubre 2026 · 18:38hs
Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional.

Soever ratificó la defensa de trabajadores y jubilados durante un nuevo encuentro previsional.

El secretario general de Soever, Federico Colominas, participó de un nuevo encuentro de la Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional, junto a organizaciones sindicales, trabajadores y representantes de jubilados de distintos sectores.

Durante la reunión se analizaron los alcances de la reglamentación de la reforma previsional provincial y las preocupaciones que surgieron entre trabajadores activos y jubilados a partir de su implementación.

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Desde Soever ratificaron su postura de que los derechos previsionales no deben ser considerados una variable de ajuste ni reducirse a una cuestión estrictamente contable.

En ese sentido, señalaron que la jubilación constituye parte del salario diferido de los trabajadores y un derecho construido a partir de años de aportes, por lo que debe garantizar condiciones dignas durante la vejez.

Estrategia legal y sindical

Para la organización sindical, el debate previsional debe contemplar aspectos vinculados con la justicia, la movilidad, los haberes y la distribución de los esfuerzos dentro de la sociedad.

“Cuando se discute una reforma previsional, hay que preguntarse quién termina pagando el ajuste. Nosotros sostenemos que no pueden ser siempre los trabajadores activos y los jubilados quienes carguen con las consecuencias”, señalaron desde Soever.

Como parte de las próximas acciones, durante el encuentro se resolvió convocar a los asesores legales de las distintas organizaciones sindicales para consensuar estrategias frente a la aplicación de la nueva normativa y analizar posibles afectaciones sobre derechos, haberes, movilidad y condiciones previsionales.

“Que la ley haya sido aprobada no significa que la discusión haya terminado. Ahora tenemos que controlar cómo se aplica, estudiar cada consecuencia y utilizar todas las herramientas sindicales, administrativas y legales necesarias para defender a nuestros compañeros”, remarcaron.

El reclamo por los trabajadores viales

Soever también ratificó su reclamo por los trabajadores viales de campaña que quedaron fuera del régimen especial, pese a las condiciones de desgaste, exposición y exigencia propias de esas tareas.

La organización manifestó además que prestará especial atención al acompañamiento de los jubilados viales frente a cualquier duda, modificación o afectación que pudiera surgir con la aplicación de la nueva normativa.

“Nuestros jubilados trabajaron y aportaron durante toda una vida. No pueden quedar solos frente a cambios que generan incertidumbre sobre sus ingresos y sus derechos. Soever va a estar presente, informando, acompañando y actuando cuando corresponda”, afirmaron.

“Un sistema previsional solidario no es un privilegio”

Finalmente, el sindicato sostuvo que la defensa del sistema previsional forma parte de una discusión más amplia sobre el rol del Estado y el modelo de sociedad que se busca construir.

“Un sistema previsional solidario no es un privilegio. Es una conquista social. Y una sociedad se mide también por cómo trata a quienes trabajaron toda su vida. Por eso vamos a seguir organizados, atentos y defendiendo cada derecho que intenten recortar”, concluyeron desde Soever.

Soever trabajadores Jubilados
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