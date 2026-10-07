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Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Los principales pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. En el Siempre Sale hubo 31 ganadores, uno de ellos entrerriano.

7 de octubre 2026 · 22:10hs

Los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles quedaron vacantes. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se hizo acreedor de 11.920.273,55. Uno es de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el domingo habrá en juego 11.650 millones de pesos.

LEER MÁS: Quini 6: este miércoles se sortea un pozo estimado en 10.100 millones de pesos

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 38-14-36-03-10-12. En esta modalidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el sorteo del próximo domingo $1.854.657.756.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 23-24-12-13-05-35. Tampoco hubo ganadores y en el próximo sorteo habrá en juego $4.932.562.597.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-39-40-06-07-41. El pozo también quedó vacante y el domingo se sortearán $2.572.821.792.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 04-32-19-42-07-34. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.920.273,55. Uno es de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
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