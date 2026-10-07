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La industria repuntó en agosto, pero volvió a caer en la comparación interanual

La industria manufacturera registró un avance del 1,9% en agosto de 2026 en comparación con julio, pero sufrió una baja del 3,2% en términos interanuales.

7 de octubre 2026 · 18:10hs
La industria repuntó en agosto

La industria repuntó en agosto, pero volvió a caer en la comparación interanual.

La industria manufacturera registró un avance del 1,9% en agosto de 2026 en comparación con julio, según el último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero difundido por el Indec.

A pesar de este alivio en la medición mensual, el sector fabril aún no logra consolidar una recuperación firme y sufrió una caída del 3,2% en términos interanuales respecto al mismo mes del año anterior.

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Los números del Indec

Los datos oficiales revelan que la actividad industrial acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, lo que demuestra que el repunte mensual todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa general.

Entre los sectores que mostraron un mejor desempeño durante el octavo mes del año se destaca el rubro de refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Esta categoría exhibió números verdes en todas sus variables, con un incremento mensual del 3,6%, una suba interanual del 2,2% y un crecimiento acumulado del 4,0%, consolidándose como uno de los principales motores de resistencia en la actividad.

Por su parte, el bloque de alimentos, bebidas y tabaco experimentó un alza del 1,7% respecto a julio, manteniéndose prácticamente neutral en el acumulado del año (0,0%) a pesar de una leve baja interanual del 0,4%.

En una línea similar, el sector de madera, papel, edición e impresión retrocedió 1,5% en la comparación mensual, pero logró registrar un avance del 2,3% interanual y un 4,1% en el indicador acumulado.

Más detalles del organismo nacional

En el extremo opuesto, la fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos evidenció la volatilidad actual del mercado. Aunque este segmento lideró la recuperación mensual con un fuerte rebote del 9,8% en comparación con julio, la cifra no alcanzó a compensar su delicada situación estructural, marcada por una profunda caída interanual del 20,6% y un desplome del 19,3% en lo que va del año.

Otro de los sectores fuertemente afectados fue el de productos de metal, maquinaria y equipo, que no logra encontrar un piso de estabilidad. Esta rama industrial sufrió una contracción del 0,8% mensual, la cual profundizó los alarmantes retrocesos del 18,1% en la comparación con agosto del año pasado y del 13,7% en el registro acumulado de los primeros ocho meses.

Por su parte, el rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado cayó un 0,3% mensual y arrastra una pérdida acumulada del 16,3%, mientras que el bloque de automotores y otros equipos de transporte creció un 2,4% en el mes, pero sigue mostrando signos de debilidad con un saldo interanual negativo del 6,6%.

Por último, el sector de muebles y otras industrias manufactureras aportó una suba mensual del 4,3%, aunque su variación interanual cayó un 5,1%.

industria Agosto
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