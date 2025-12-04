Uno Entre Rios | El País | Buenos Aires

Cayó un helicóptero sobre una canchas de tenis en Buenos Aires

Ocurrió en el predio de Jerónimo Salguero al 3400 de Buenos Aires. Los tres ocupantes, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave.

4 de diciembre 2025 · 21:30hs
 El helicóptero cayó en Salguero al 3700 de Buenos Aires sobre las canchas de tenis de un predio.

 

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis de un predio del ex KDT, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Hay cuatro personas heridas. Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres y una mujer– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

Fuentes oficiales dijeron al portal Infobae que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizo un aterrizaje de emergencia“.

Trabajos de los bomberos en Buenos Aires

Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Las autoridades informaron que la situación está controlada.

Desde el SAME informaron que se acercaron al lugar 15 móviles médicos.


