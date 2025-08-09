Uno Entre Rios | El País | Piloto

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

El piloto fue arrestado tras años prófugo. En Gualeguaychú, tenía vínculos con Andrés Donnet, preso por el plan para liberar a un jefe narco en helicóptero.

9 de agosto 2025 · 15:33hs
Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco.

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco.

Tras años prófugo, la Gendarmería Nacional detuvo a Daniel Guategui, un experimentado piloto acusado de formar parte de la logística del fallido intento de fuga en helicóptero de Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narco más temidos del país.

Guategui, de 71 años, fue arrestado en julio pasado (posiblemente en una zona del Litoral, cerca de pistas clandestinas que conocía de memoria), luego de siete años de ser buscado en Paraguay y dos en Argentina.

Cristina Fernández utilizó su cuenta de X par responderle a Javier Milei, horas después de la cadena nacional. 

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público.

Javier Milei dio dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto público

LEER MÁS: Quién es Esteban Lindor Alvarado, el narco cuyo helicóptero fue secuestrado en Entre Ríos

Detuvieron a Daniel Guategui, prófugo por el escape fallido de un narco desde Ezeiza

Esteban Lindor Alvarado.jpeg

Su nombre ya estaba "marcado" desde 2018, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo vinculó a un operativo en el que se incautaron seis avionetas y 448 kilos de cocaína.

En Gualeguaychú, mantenía una estrecha relación con Andrés Donnet, un piloto fumigador que actualmente permanece preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires, por su participación en el intento de fuga del jefe narco a bordo de un helicóptero.

Según la investigación de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, Guategui no iba a pilotear la aeronave (esa tarea estaba asignada a otro hombre, apodado "Lobo"), pero tuvo un rol clave en la logística: contactó a Donnet para alquilarle un hangar en cercanías de la ruta 136, en Gualeguaychú, y lo convenció de guardar allí el helicóptero Robinson 44, que luego fue ploteado y recibió una matrícula falsa.

Guategui conocía los detalles y la fecha del escape. El plan era de película: sacar a Alvarado de Ezeiza "por la puerta grande" y "colgado de un helicóptero", en una maniobra que no debía durar más de 20 segundos. Desde la prisión, directo a un campo en General Rodríguez.

El viernes 10 de marzo de 2023, "Lobo" despegó desde Entre Ríos, pero terminó aterrizando en un predio del Country Club Banco Provincia, en Moreno, sin llegar a sobrevolar el penal. De forma simultánea, las autoridades allanaron la celda de Alvarado, secuestraron el helicóptero y detuvieron a Donnet y a Gianluca Orpianesi, también en Entre Ríos.

Piloto Narco Gualeguaychú
Noticias relacionadas
La pobreza seguiría a la baja: se ubicaría en 31,6%, según datos privados

La pobreza seguiría a la baja: se ubicaría en 31,6%, según datos privados

A la izquierda la casa donde vivió Gustavo Cerati. A la derecha la víctima, el sospechoso y la casa donde aún vive su madre. lindera a la casa demolida. 

Quién es el principal sospechoso del asesinato de Diego Fernández Lima

Expertos advierten sobre técnicas que se sirven de enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos

Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

Interpol Singapur desconoce a Julian Peh. El CEO que se entrevistó con Javier Milei y del que no hay constancia de ingreso al país tiene nombre chino Bai Qihao

$LIBRA: La Fiscalía remitió datos incompletos a Interpol y retrasa la investigación

Ver comentarios

Lo último

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Ultimo Momento
Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza

Cristina Fernández le respondió a Javier Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

Policiales
Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Choque frontal en Ruta Provincial 11 dejó dos conductores hospitalizados

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Ovación
Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Boca Juniors y Racing Club igualan sin goles en un primer tiempo intenso en La Bombonera

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Torneo Regional del Litoral: los equipos entrerrianos enfrentan una fecha clave

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Pádel: Jeremías Rodríguez viaja a Valladolid para pulir su juego

Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha

Independiente recibe a River Plate por la cuarta fecha

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

La provincia
Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

Despiden al Cardenal Estanislao Esteban Karlic en Paraná

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

La CEA expresó su cercanía a la Iglesia de Paraná tras la partida del Cardenal Karlic

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

El joven entrerriano que costeó su viaje de egresados juntando latas recibió una sorpresa en Bariloche

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

Memphis La Blusera vuelve a Paraná para revivir los grandes clásicos del blues argentino

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

El show de Vilma Palma e Vampiros en la Fiesta Noventosa Mal cambia de fecha

Dejanos tu comentario