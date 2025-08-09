Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

El piloto fue arrestado tras años prófugo. En Gualeguaychú, tenía vínculos con Andrés Donnet, preso por el plan para liberar a un jefe narco en helicóptero.

Tras años prófugo, la Gendarmería Nacional detuvo a Daniel Guategui, un experimentado piloto acusado de formar parte de la logística del fallido intento de fuga en helicóptero de Esteban Lindor Alvarado , uno de los jefes narco más temidos del país.

Guategui, de 71 años, fue arrestado en julio pasado (posiblemente en una zona del Litoral, cerca de pistas clandestinas que conocía de memoria), luego de siete años de ser buscado en Paraguay y dos en Argentina.

Detuvieron a Daniel Guategui, prófugo por el escape fallido de un narco desde Ezeiza

Esteban Lindor Alvarado.jpeg

Su nombre ya estaba "marcado" desde 2018, cuando la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo vinculó a un operativo en el que se incautaron seis avionetas y 448 kilos de cocaína.

En Gualeguaychú, mantenía una estrecha relación con Andrés Donnet, un piloto fumigador que actualmente permanece preso en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, en Buenos Aires, por su participación en el intento de fuga del jefe narco a bordo de un helicóptero.

Según la investigación de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias, Guategui no iba a pilotear la aeronave (esa tarea estaba asignada a otro hombre, apodado "Lobo"), pero tuvo un rol clave en la logística: contactó a Donnet para alquilarle un hangar en cercanías de la ruta 136, en Gualeguaychú, y lo convenció de guardar allí el helicóptero Robinson 44, que luego fue ploteado y recibió una matrícula falsa.

Guategui conocía los detalles y la fecha del escape. El plan era de película: sacar a Alvarado de Ezeiza "por la puerta grande" y "colgado de un helicóptero", en una maniobra que no debía durar más de 20 segundos. Desde la prisión, directo a un campo en General Rodríguez.

El viernes 10 de marzo de 2023, "Lobo" despegó desde Entre Ríos, pero terminó aterrizando en un predio del Country Club Banco Provincia, en Moreno, sin llegar a sobrevolar el penal. De forma simultánea, las autoridades allanaron la celda de Alvarado, secuestraron el helicóptero y detuvieron a Donnet y a Gianluca Orpianesi, también en Entre Ríos.