Carrió sobre el ajuste de Milei: "No podés dejar sin comida a la gente"

Al analizar la figura del jefe de Estado, planteó que “piensa distinto que un liberal clásico”, señaló que ve “muchas coincidencias con (Néstor) Kirchner”, sobre todo en “el fascismo de carácter” y alertó por el riesgo de las libertades públicas. “Veo que así como de Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene Milei. Estamos frente a un poder monolítico, como fue la primera etapa de Kirchner”, agregó. No obstante, advirtió que el difunto exmandatario tuvo “más legitimidad” popular que el actual.

“Este chico (Milei) está a distancias de Menem, pero es muy buen actor y puede ser un buen político”, acotó y lo comparó con el presidente de Ucrania: “Me hace acordar a Zelensky (Volodimir)”. También observó “mucho poder político de Karina Milei en el gobierno” y abrió un interrogante: “Hay que poder saber quién es la hermana que no tiene antecedentes laborales”.

Ajuste

En este contexto, enfatizó que la Coalición Cívica “es una oposición responsable republicana”: “Que quede claro, no somos socios ni colaboracionistas de este gobierno, en este punto está el PRO y Rodrigo De Loredo”.

Carrió planteó que “el ajuste no puede ser cruel”: “No podés cortar por los más débiles, no podés dejar sin comida a la gente”. Aprovechó para apuntar nuevamente contra el PRO y el radicalismo al señalar que “la nueva formula de jubilaciones no salió porque no dieron quorum”. “Hay que pensar en los otros”, insistió. “Si un jubilado cobra 200 mil pesos y tiene que comprar remedios, ¿con qué come? la falta de compasión y la crueldad no están en una filosofía humanista”, sentenció.

La ex diputada nacional volvió a referirse al ministro de Economía y declaró que “Toto Caputo sabe buscar fondos” de inversión, pero advirtió que fondos como BlackRock “están viniendo por la economía extractiva, la minera, los glaciares, el litio, el cobre...”.

“Yo estoy en una barca, tranquila en el mar, sosteniendo la bandera de la república. Los espero a todos los que me critican, tranquila. Hay que tener una calma atenta, poder entender a Milei”, concluyó.