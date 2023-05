Losa lo informó con un video en sus redes sociales."Hola, les cuento que decidí ser precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en nuestra provincia. Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad", comienza la pieza audiovisual, con críticas al slogan que utilizó el actual gobernador Omar Perotti en su campaña del 2019.

Losada, que no reveló quién la acompañará en la fórmula, aseguró que todos sus funcionarios "van a poner sus conocimientos en beneficio de la gente", que "no habrá privilegios" y que no tendrá "ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal".

"En política llevo dos años, como periodista casi una vida. Mi compromiso es con la verdad, les voy a decir siempre la verdad", manifiesta en la publicación. Y aseguró: "Los voy a seguir mirando a los ojos" para finalizar.

Embed Tengo un mensaje para vos pic.twitter.com/YMffEjrvQW — Carolina Losada (@carolinalosada) May 1, 2023

Según recordó UNO Santa Fe, Losada se suma a Maximiliano Pullaro y Betina Florito entre las precandidaturas del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y es inmimente que Clara García haga lo propio por el socialismo. Los precandidatos competirán en las elecciones primarias del 16 de julio, ya que la vecina provincia tiene sus comicios desdoblados de los nacionales.

Schiaretti, contra la grieta

En tanto, este martes el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó que será precandidato a presidente en las PASO y se suma al pelotón de pretendientes del Sillón de Rivadavia junto a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Javier Milei, Facundo Manes, entre otros.

El anuncio de Schiaretti tuvo lugar en la localidad cordobesa de San Francisco. Allí formalizó su decisión. Expresó que representará a una coalición que tendrá como pilares "el trabajo, la producción y que supere la grieta”. Desde el entorno del gobernador aseguraron que tendrá como eje el federalismo.

“Quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en la próxima PASO del mes de agosto”, expresó Schiaretti ante la prensa y luego lo replicó en las redes sociales.

“Lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo a la Argentina”, afirmó el gobernador cordobés y habló de "una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo”.

“Esto es lo que buscamos y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta que es lo que nos impide gobernar como corresponde”, adelantó Schiaretti.