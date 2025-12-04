Cámara de Diputados: Cómo quedó el mapa de bloques

La Libertad Avanza supera por dos miembros a Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. El resto se reagrupa en interbloques para disputar comisiones

El miércoles juraron los legisladores electos en la Cámara de Diputados de la Nación que se reconfigura en el recambio legislativo. Con 95 miembros la Libertad Avanza (LLA) supera a Unión por la Patria por 2 mimbros y el resto, un cuarto de la Cámara, se reagrupa en interbloques para disputar lugares en comisiones y cargos clave.

Toda la discusión quedó en el sector minoritario y disperso que comprende a poco más del 25% de la Cámara, ya que más del 73% de los diputados pertenecen a los dos grandes polos que tiene hoy el Congreso: La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y en esa competencia que estos dos espacios se plantearon abiertamente terminó prevaleciendo el oficialismo, que en su arremetida final le ganó al bloque que mantendrá el nombre Unión por la Patria, luego de que este espacio sufriera la salida de tres catamarqueños y se confirmara también la del puntano Jorge “Gato” Fernández .

UP quedó con 93, y LLA ganó la partida con 95. Un triunfo fundamentalmente psicológico, dado que el sistema D’Hont que se usa para distribuir lugares en las comisiones no establecería una mayor diferencia en favor de quien tiene apenas dos miembros más en el bloque. Así lo planteaba este miércoles por la tarde una fuente oficialista, poniendo como ejemplo que en una comisión de 31 diputados, 12 irían para LLA y 12 para UP.

El resto de esos lugares -apenas 7-, deberían disputárselos los demás bloques, que este miércoles discutían quién podía sumar más, ya no con la integración de los bloques, sino trazando alianzas para la conformación de interbloques, se explica en Parlamentario.

Provincias Unidas y Encuentro Federal tuvieron sus disputas. Finalmente armaron un interbloque que terminó sumando a 18 diputados de Provincias Unidas, 2 de Encuentro Federal y 2 de Coalición Cívica, con un total de 22 diputados.

En tanto, las fugas del PRO lo dejaron con solo 12 diputados. En las últimas horas se le fueron el santafesino José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi. Ambos cercanos a Patricia Bullrich, pero sin intenciones de hacerse libertarios, terminaron sumándose a Provincias Unidas. Y la única alianza que habían alcanzado las huestes de Cristian Ritondo era con el MID, que solo tiene 2 diputados. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se rubricó un nuevo acta por el cual se establecía un interbloque más robusto, producto de la inclusión del bloque radical (que quedó reducido a 6 miembros), el santacruceño José Luis Garrido, y la también radical que había optado por armar un monobloque llamado Adelante Buenos Aires, Karina Banfi. Un total de 22 miembros.

Esta paridad desembocó en una disputa en la sesión de este miércoles. Es que Gisela Scaglia reclamó la vicepresidencia tercera para el cordobés Ignacio García Aresca, recordando que en “pre labor” habían acordado que el tercer vice sería para bloques mayoritarios, y ellos tenían 18 diputados, pero en interbloque eran 22. Desde el Pro, Javier Sánchez Wrba planteó que ellos sumaban 22 como interbloque, pero Pablo Juliano -del interbloque PU- remarcó que ellos eran 18 como bloque. “Es una integración unívoca, no hay nada que someter a consideración. Entendemos que el tercer espacio debería ser para Provincias Unidas”.

El espacio que al final no pudo expandirse fue el otro impulsado por los gobernadores, en el que trabajaban mandatarios del norte -Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Pasalacqua (Misiones), más el neuquino Rolo Figueroa-, pero la confluencia no prosperó: parece que a Jaldo, Jalil y Figueroa les cierra más negociar por separado. Además, solo hubieran sumado 15 diputados, menos que Provincias Unidas; de ahí que seguirá existiendo el bloque Innovación Federal, con 7 diputados, uno menos que la conformación que tenía hasta ahora.

Este es el panorama que se le traza a un oficialismo más vigoroso que lo que era hasta ahora -creció un 156% respecto de la conformación que tuvo el último año-, pero que enfrenta el desafío de ir ahora a la búsqueda de las leyes, para lo cual necesitará más de una treintena de apoyos para abrir las sesiones y aprobar proyectos. Un objetivo para el cual necesitarán de “mucho acuerdo”, tal cual remarcó una alta fuente oficialista ante la prensa parlamentaria. Ese universo que redondea un cuarto de la cámara es donde La Libertad Avanza deberá encontrar los votos para avanzar.

