Buscan en Santa Fe un joven de Chajarí

Emiliano Urbani Santa Fe Chajarí paradero desaparecido 1.jpg

Sus familiares lo vieron por última vez el sábado cuando salió de su departamento en su bicicleta y dijo que se dirigía hasta la reserva de la Universidad Nacional del Litoral, llevaba puesta una remera blanca, shorts y alpargatas color bordo.

Si bien hay una investigación a cargo, familiares del joven que había llegado a la ciudad a estudiar hacía unos meses para comenzar su carrera universitaria y en los últimos días había estado "raro", según dijeron sus hermanos, quienes compartían departamento. Había estado aislado y sin querer salir de la vivienda

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Ana Laura Gioria, y de personal de la Comisaría 1° y 25° de barrio El Pozo.

Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe o calle Santa Fe 1950 1° Piso (oficina 137) de Rosario, o a los teléfonos: 342-5357756 | 342-5060007 | 0800-555334.

Emiliano Urbani Santa Fe Chajarí paradero desaparecido.jpg

Estaba "raro"

Joaquín, hermano de Emiliano, reveló que el sábado sus padres fueron a verlo a la cancha, ya que es árbitro de fútbol. Ese día Emiliano les dijo que iba a la Reserva Natural cerca del predio de la UNL, que no nos preocupásemos, que todo iba a estar bien.

Sin embargo, más tarde, cuando intentaron contactarlo, no obtuvieron respuesta. A las 21,30 de la noche comenzó la búsqueda en la reserva en plena noche, sin resultados. El domingo se concretó la denuncia y en la Fiscalía. Su celular quedó en en la casa y la bicicleta fue encontrada en la costanera este.

El hermano de Emiliano señaló que lo notaba "raro" y que no había ido a la Facultad en toda la semana. Según Joaquín, su hermano se había aislado y habían tenido una entredicho el jueves. "Me dijo que no me metiera, que lo dejara con sus cosas”, relató a medios locales.

El joven había llegado a Santa Fe hacía poco más de un mes para comenzar sus estudios universitarios. No había hecho muchas amistades en la ciudad y solía frecuentar la Costanera y la Reserva Natural. Incluso había subido fotos a sus redes sociales tomando mate en el lugar.

La familia de Emiliano Urbani solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Cualquier información puede comunicarse al teléfono 3456 408810 o bien dirigirse a la comisaría más cercana.