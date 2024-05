Buque de Estados Unidos realizará maniobras en Argentina sin autorización del Congreso

El buque Cutter James hará maniobras conjuntas con Prefectura Naval pero no tiene permiso del Congreso, como manda la Ley. Patricia Bullrich no completó trámite

Esta semana visita la Argentina el Cutter James (WMSL 754) de la Guardia Costera de los EEUU.



Con una dotación de 150 hombres y mujeres, el James es uno de los barcos más grandes y tecnológicamente avanzados de la flota de la Guardia Costera. La tripulación está dedicada a… pic.twitter.com/qYKIuA0dZq — Embajada de EEUU en Argentina (@EmbajadaEEUUarg) May 2, 2024

Desde el Gobierno transmitieron que “como se trata de un buque que no es militar, si no de guardia costera, no se requiere la autorización”. Pero la ley es específica y marca claramente que la norma abarca también “a los elementos de las instituciones de países extranjeros cuya misiones fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado nacional”. La pifiada es de la ministra Patricia Bullrich que el 9 de abril notificó al Congreso, pero no pidió autorización alguna. Como es obvio, el Cutter James no viene a hacer caridad: el objetivo es marcarle la cancha a la presencia China en el Atlántico Sur. Y, ya se sabe, contra los chinos, no hay ley que valga en la doctrina Milei.