Blanca Osuna: "Vencieron las facultades, no el daño que dejaron"

En un comunicado abundó: "Estas facultades no cayeron del cielo: fueron votadas por diputados y senadores afines al gobierno, incluidos los entrerrianos, con el respaldo entusiasta del gobernador Rogelio Frigerio (PRO). Mientras Milei acumulaba poder, ellos le firmaban el cheque en blanco. Frigerio no solo avaló la Ley Bases y el Régimen de facultades, también lo celebró públicamente. Dijo que esperaba que se sancionara pronto y que trabajaba para que eso ocurriera. Hoy se muestra sorprendido por las consecuencias. Pero fue protagonista, no espectador".