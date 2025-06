ATE se moviliza el 25 contra las medidas de Sturzenegger

“Sturzenegger es el monje negro de este Gobierno que nos conduce hacia una catástrofe social. En su cartera se pergeña la destrucción del Estado y la quita de todos los derechos laborales. Hasta ahora las únicas respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores han sido las mentiras, las amenazas y la represión”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

La medida de fuerza se da en el marco del ‘Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo y el Salario Justo’ que impulsa ATE junto a otros sindicatos y que ya cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones. En este sentido, el dirigente valoró: “Tenemos que valorar la conformación de un frente sindical con organizaciones que están decididas a salir a la calle para unir todas las luchas. Hay que aumentar la conflictividad. La paz social sólo le sirve a los empresarios que se apoderaron del Gobierno y nos están saqueando”.

“Se deben reabrir las paritarias de manera inmediata. El congelamiento salarial está haciendo estragos en los hogares. El endeudamiento de las familias trabajadoras ya es total. Este Gobierno es muy malo y su programa económico ya fracasó. No hay dólares que alcancen. No sólo quieren privatizar empresas sino que ahora quieren vender los inmuebles y las tierras del Estado. Si no le ponemos límites, nos van a dejar sin país”, concluyó el referente estatal.

ATE exige

El sindicato exige la urgente reapertura de la paritaria, un aumento que permita una recomposición salarial de todos los ingresos del Sector Público, y el rechazo a la privatización de empresas públicas y venta de inmuebles del Estado que planifica el Gobierno.

Urgente reapertura de paritarias e inmediato inicio de un proceso de recuperación de los salarios.

Rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la venta de inmuebles del Estado.

Rechazo a la fusión y cierre de organismos

Reincorporación de todas las y los trabajadores despedidos

Restitución de los fondos adeudados a las provincias

Repudio la resolución 48/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado

Aumento de emergencia para todos los jubilados y las jubiladas

Restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad FGS de Anses

Restitución de la moratoria previsional y rechazo a la normalización de las cajas provisionales provinciales.

Cabe recordar que en los últimos días se publicó el Decreto 416/25 que establece dos plataformas digitales para la venta, concesión o subasta de bienes o empresas públicas. La Ley Bases establece en su texto que las empresas públicas que podrían privatizar o concesionar son Intercargo, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), y Corredores Viales S.A.

Conferencia de Prensa

También se realizará una conferencia de prensa este lunes 23 a las 12 en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), con dirección en Av. Jujuy 1074, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.