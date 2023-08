Asesinato en Palermo: lo apuñalaron para robarle el celular

Barbieri se encontraba consciente y logró contar a los agentes que había sido asaltado y luego fue atacado con un cuchillo. Seguidamente se hizo un cordón sanitario y Mariano fue trasladado por una ambulancia hasta el Hospital Fernández, donde finalmente falleció mientras era operado de urgencia. Uno de los testigos informó: "Entré a trabajar y vi que un chico gritaba, pedía ayuda, pero no lo relacioné con un asalto. Cuando entró a la heladería vi que estaba apuñalado y ahí el encargado llamó al 911" y agregó: "Llegó a decir su nombre y su instagram. Estaba consciente y dijo: 'No me quiero morir'".

ASESINATO PALERMO PUÑALADA 2.jpg

Por su parte Alberto Crescenti, el médico que atendió a la víctima, indicó: "El hombre entró en paro en la ambulancia, el equipo comenzó a masajear y alertó al hospital Fernández. Lo recibieron rápidamente en el shock room, donde intentaron compensarlo, pero a los 30 o 40 minutos, falleció". En esta línea, comentó que el cuchillo fue directo al corazón y afectó a la vena aurícula, lo que fue determinante para la muerte del hombre: "Fue un puntazo directo".

Pasadas las 7.45 de la mañana de este jueves, se confirmó que fue hallada un arma blanca con restos de sangre y dos prendas de vestir en un lugar cercano al lugar del crimen. También, se halló una malla con rastros que se sospecha podría ser barro, tierra o restos de sangre. Finalmente, las autoridades informaron que se lograron secuestrar las cámaras de seguridad que serán analizadas para tratar de hallar al responsable del crimen.

LEER MÁS: Investigan un homicidio en Santa Elena

Rápidamente las imágenes de la heladería, donde se aprecia cómo Mariano ingresaba al local mientras se desangraba, se viralizaron y conmocionaron a todo el país. La esposa del ingeniero asesinado utilizó sus redes sociales para lamentar la pérdida de su pareja: "Mi amor, papá de mi bebé, te amo hasta el último de mis días. Por favor, dame fuerzas para criar a nuestro hijo. Él siempre sabrá que su padre era un loco que vivía la vida a pleno".