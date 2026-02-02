Pueblos Originarios bregan por su identidad territorial en la Patagonia

Los pueblos originarios emitieron un comunicado en repudio a los incendios que continúan propagándose en el sur. Según la comunidad, se busca desplazar a los pueblos que habitan allí desde hacer mucho tiempo para poder urbanizar los terrenos. Esta situación abre viejas heridas.

El referente charrúa, Héctor Senaqué Santomil, explicó por qué los incendios en el Sur del país son un atropello contra los derechos de las comunidades originarias. En diálogo con La Red Paraná (88.7), expresó su gran descontento con empresas que generan los focos ígneos para luego comercializar el terreno: “Queman los bosques de la Patagonia para poder vender esos espacios al mejor postor”, precisó.

Según la comunidad, se busca desplazar a los pueblos que habitan allí desde hacer mucho tiempo para poder urbanizar los terrenos: “Son humanos quienes viven allí y defienden a la Madre Tierra”, dijo el referente charrúa y agregó que no es una lucha de humanos contra la naturaleza, sino entre personas. Sobre todo la comunidad mapuche que es la que predomina en esa zona.

“Y creo que es importante decir que siempre estigmatizan a los pueblos originarios, siempre ha pasado en la historia. Crean un enemigo interno para llevar adelante estas actividades que devastan la tierra pero que les sirve a los terratenientes”, concluyó.

Comunicado

“Ante los incendios criminales, alzamos la voz de todos los pueblos que representamos, en nombre de los 58 pueblos originarios, y desde las voces de las comunidades que nos dan el mandato ante el Instituto Nacional de Asuntos Indignas (INAI)”, reza el comunicado al que pudo acceder UNO.

“Son hechos graves que se manifiestan contra nuestra madre tierra, donde está arraigada nuestra identidad ancestral y nuestra cosmovisión. Desde nuestra representación Indígena reunida en la mesa nacional de participación Indígena en Argentina, miembros del cuerpo de representantes del Consejo de Participación y Consejo de Coordinación Indígena (CPI/CCI), por la situación de extrema que atraviesa la Well Mapu. Desde este lugar trasmitimos el profundo dolor por los incendios, con fines inmobiliarios y de despojos, sin importar cuántas vidas se van con este accionar criminal. Decimos “aquí estamos permanentes, con la cotidiana razón de vida por preservar, cuidar y proteger de nuestra madre tierra”, comienza el informe que expresa el total descontento frente aun hecho que se repite verano a verano.

Persecución e identidad

“Frente a la persecución que desde hace años venimos sufriendo de parte de gobiernos de turno y funcionarios que una y otra vez buscan enemigos internos en los pueblos indígenas, intentando tapar con esto la falta de financiamiento a los programas destinados a paliar tragedias medioambientales y tantas otras tragedias sociales, como los accionares violentos y crueles que actualmente vive nuestro país”, sostuvieron las comunidades originarias y agregaron: “Ocultando de una u otra manera sus intereses económicos particulares, donde una vez más la mentira es la marca de un gobierno y de funcionarios que han hecho de los discursos de odio una forma de gobernar. Desde hace años, inclusive con hermanos indígenas, perseguidos y muertos en territorio, seguimos siendo objetos de campañas de todo tipo, basadas en negacionismos, racismo, despropósitos o aberrantes desconocimientos, ya que, desde las políticas públicas, se desconoce, en la práctica y aplicación, los derechos que el propio Estado nos ha reconocido por ser justamente los pueblos indígenas “Sujetos de Derechos”. Es permanente el uso y abuso a nuestra condición de miembros de comunidades indígenas, mediante el accionar de políticas de flagrante maldad, sin reconocer siquiera nuestra idiosincrasia cultural, identitaria y territorial. Incumpliendo leyes que el propio estado reconoce, llevan adelante proyectos, donde va la vida de nuestros pueblos y comunidades, poniéndonos como objeto de frecuentes e inconsultas acciones, disfrazadas de políticas públicas”.

Campaña del Desierto

En ese sentido, expresaron su dolor identitario: “Cansados por el paso del tiempo y la ignominia del destrato, de la negación al Ser y Hacer de nuestros pueblos, de saber que no cesa la idea de ser objetos de su maldad y discursos de odio, cuando nosotros solo somos pueblos o comunidades indígenas; somos personas, racionales, pensantes, con una idiosincrasia diferente pero nuestra, con un concepto identitario diferente pero que nos basta para saber quiénes somos, que queremos y cómo pretendemos proyectarnos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir siendo objetos de maldad, mentiras, engaños cuando en realidad somos víctimas? ¡¿Hasta cuándo van a seguir hostigando a nuestros pueblos?!”, continúa el comunicado.

Encuentro Mujeres Originarias pueblos originarios semana Paraná.jpg

La verdad es que, consciente o inconscientemente, se está frente a un territorio en disputa. Si bien no fue confirmada la teoría de que los incendios son para fines inmobiliarios, no sería una novedad: “Frente a tamaña desgracia medioambiental y sistemática persecución a miembros de los pueblos indígenas tildándolos de cualquier cosa y/o delito, es importante decir que nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad, acoso e inseguridad”, explicaron.

Esta situación abre viejas heridas donde la Patagonia fue escenario de genocidios y disputas sangrientas que terminaron con la miles de personas de pueblos originarios: “O vamos a regresar a la Campaña del Desierto donde todas las tierras ganadas al “indio” pasaban a ejecutarse a través de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich. Aun así, nosotros, guardianes de la naturaleza, hijos/as de la madre tierra como una simbiosis imposible de romper, seguiremos ejercitando el respeto, el amor y el compromiso inquebrantable por la preservación, cuidado y protección de nuestra Madre Tierra”.