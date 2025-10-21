Uno Entre Rios | El País | Trigo

Argentina se prepara para una histórica cosecha de trigo 2025/26

Se proyecta una producción nacional de 23 millones de toneladas de trigo, igualando el récord del ciclo 2021/22. Entre Ríos se destaca por su calidad.

21 de octubre 2025 · 09:19hs
Estimación. En la región se calcula un rendimiento aproximado de 32 quintales por hectárea de trigo.

Estimación. En la región se calcula un rendimiento aproximado de 32 quintales por hectárea de trigo.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que la campaña de trigo 2025/26 atraviesa "una inédita situación", con perspectivas tan alentadoras que la primera estimación de producción nacional se ubica en 23 millones de toneladas, un volumen que igualaría el récord histórico del ciclo 2021/22 y que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables, podría incluso superarlo.

"Nunca vimos a los trigos así", afirmó la entidad rosarina, aludiendo a la excepcionalidad de la situación. Según la BCR, "esto es algo que nunca antes sucedió en los últimos 16 años del seguimiento que realiza GEA/BCR". Este análisis refleja el impacto positivo de la climatología y las prácticas agrícolas aplicadas, lo que ha sorprendido incluso a técnicos con décadas de experiencia. De hecho, según datos de la GEA, "ese comentario sobre el buen estado del cultivo de los técnicos, aún en profesionales con 30 años de experiencia, se multiplica en las encuestas a lo largo y ancho del país". Esta unanimidad entre los especialistas resalta la magnitud del fenómeno, que se convierte en una de las mayores esperanzas del sector agrícola argentino.

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias.

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Según un estudio, apenas uno de cada cuatro argentinos consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de 7 horas.

Argentinos no cumplen niveles recomendados de actividad física, alimentación y descanso

LEER MÁS: El 95% del trigo entrerriano presenta una condición entre buena y muy buena

Trigo récord: la campaña 2025/26 podría igualar la mejor cosecha de la historia

Trigo (1).jpeg

El informe de la BCR atribuye este panorama a una combinación de factores poco frecuentes que favorecieron la siembra y el desarrollo del cultivo. Entre estos factores destacan las óptimas reservas hídricas tras las lluvias otoñales, que proporcionaron el agua necesaria para el crecimiento de los cultivos. Además, las siembras alcanzaron un total de 6,9 millones de hectáreas, lo que refleja un compromiso con la producción de trigo. Las precipitaciones "inéditas" que se registraron en los meses de julio y agosto también han sido fundamentales para este contexto favorable, con acumulados que en algunas regiones rompieron récords históricos.

Uno de los casos más representativos es el de Chaco, donde los técnicos informan que "se alcanzarían rindes por encima de los 20 a 23 quintales por hectárea", lo que representaría casi el doble de lo que se espera en un año promedio. En Córdoba, se destacó un caso particular: "un lote de trigo que venía de maní y se lo hizo como cobertura, de tan bueno que está se lo deja para cosecha". Esto es un reflejo claro del excelente estado del cultivo en varias regiones, donde el rendimiento está superando las expectativas.

Trigo cosecha 2024 rinde Entre Ríos hectáreas.jpg

En Entre Ríos, los datos del Siber (dependiente de la Bolsa de Cereales de esa provincia) mostraron que "la condición de los trigos muy buenos es el doble que en el año pasado", cuando el promedio fue de 36 quintales por hectárea. En Santa Fe, la mejora también es evidente: "sin limitantes de agua, el trigo apunta a rindes superadores". Esto hace prever una cosecha por encima de lo habitual en varias provincias clave del país.

La región núcleo, que incluye a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mantiene un rendimiento base de 40 quintales por hectárea, con "altísimas chances de contribuir con un volumen que estaría cerca de representar la tercera parte del total nacional". Este territorio, que históricamente ha sido el motor de la producción cerealera del país, se prepara para una cosecha que podría consolidarse como una de las mejores de la historia argentina. En La Pampa, las expectativas también son “muy buenas”, aunque el panorama varía considerablemente en Buenos Aires, donde las lluvias excesivas han provocado una situación de riesgo para los cultivos.

En Entre Ríos, los datos mostraron que la condición de los trigos muy buenos es el doble que en el año pasado. En Entre Ríos, los datos mostraron que la condición de los trigos muy buenos es el doble que en el año pasado.

A pesar de los pronósticos tan alentadores, la BCR advierte que no hay espacio para la complacencia. A diferencia de cultivos como la soja y el maíz, el trigo es un cultivo más vulnerable a condiciones adversas durante su ciclo de crecimiento. Como señaló el informe, "el sector cruza los dedos", ya que el trigo "debe superar numerosas trampas que pueden surgir de la nada, como una helada tardía o los temidos 'sopletes', pulsos de aire muy caliente, que pueden arrebatarlo en el llenado". Estos fenómenos climáticos pueden afectar seriamente los rendimientos en las etapas finales de desarrollo del cultivo, lo que genera incertidumbre sobre el volumen final de la cosecha.

Además, los técnicos del sector están vigilando las enfermedades con más cautela que nunca. "Vigilamos como nunca las enfermedades, conscientes de que hay un potencial que no han visto antes", explicó un experto del sector. Aunque los rendimientos estimados son altos, los productores se mantienen alerta ante la posibilidad de cualquier imprevisto climático que pueda perjudicar el desarrollo de la cosecha.

Trigo Entre Ríos.jpg

La provincia de Buenos Aires, a pesar de su alta vulnerabilidad a los excesos hídricos, sigue siendo un actor clave en la cosecha de trigo de este año. Aunque más de 210.000 hectáreas trigueras ya se dan por perdidas debido a las graves inundaciones, los técnicos recalcan que el potencial productivo sigue siendo alto en ciertas áreas. "La provincia ha recibido casi el doble de lluvias de lo que suele recibir respecto a la media", explicaron desde la BCR, con registros anuales que muestran acumulados de entre 1100 y 1500 mm en las zonas más afectadas por los anegamientos. A pesar de esta situación, las expectativas de rendimiento en Buenos Aires siguen siendo positivas, con una proyección de 39,7 quintales por hectárea y una producción estimada de 9,26 millones de toneladas. "Pese a la vulnerabilidad que muestra la provincia respecto a los anegamientos, el territorio de mayor potencial triguero muestra que mes a mes se ha afianzado un escenario de alta productividad", destacó el informe.

En otras provincias clave, las expectativas también son altas. En Córdoba se proyectan 35,5 quintales por hectárea, mientras que en Santa Fe se estiman rendimientos de 37,8 quintales por hectárea. En Entre Ríos, se calcula que la cosecha rondará los 32 quintales por hectárea. En el norte del país, las provincias de Santiago del Estero y Chaco podrían alcanzar entre 20 y 22 quintales por hectárea, con "buenas posibilidades de mostrar mejoras significativas cuando comience la cosecha".

En resumen, los técnicos de la BCR concluyen que, como nunca antes, se está reflejando una condición excepcional de los cultivos que ha sorprendido profundamente a los especialistas del sector agrícola. "Estamos diciendo que, como nunca, se refleja una condición que está sorprendiendo a los técnicos, tanto a lo largo como en lo ancho del país", concluyó el informe.

Trigo Cosecha Argentina
Noticias relacionadas
boleta unica de papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias.

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Según un estudio, apenas uno de cada cuatro argentinos consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de 7 horas.

Argentinos no cumplen niveles recomendados de actividad física, alimentación y descanso

Una mujer fue asesinada por su expareja la madrugada de este martes en Santa Fe ciudad. En tanto, un hombre asesinó a su ex y la pareja de esta en Reconquista.

Santa Fe conmocionada por dos femicidios y un homicidio en menos de 24 horas

Ver comentarios

Lo último

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Ultimo Momento
Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Cuáles son los documentos válidos para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Elecciones 2025: ¿Hay que llevar lapicera para votar?

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Boleta Única de Papel: ya se puede simular el voto

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

La base de Patronato modelo 2026

La base de Patronato modelo 2026

Policiales
Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Cómo sigue la causa por el femicidio de Daiana Mendieta

Ovación
Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Joaquín Pagola, el piloto de 15 años que sueña en grande

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

Torneo Oficial de Damas: Echagüe y Estudiantes Blanco son los finalistas de la Zona Ascenso

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia

La revelación del paranaense Martín Castrogiovanni: "Yo tuve la elección de jugar para Argentina o Italia"

San José es el campeón de la Liga Provincial

San José es el campeón de la Liga Provincial

La provincia
El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Promulgaron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero postergaron su aplicación

Concordia fue nombrada como Ciudad Art Noveau de América 2025

Concordia fue nombrada como "Ciudad Art Noveau de América 2025"

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Entre Ríos: pronostican para este martes temperaturas máximas de hasta 31 grados

Dejanos tu comentario