ARCA: el nuevo titular con propiedades en Miami sin declarar

El nuevo jefe de la ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, responde a Santiago Caputo, tiene contactos en SIDE y está cuestionado por propiedades no declarados.

El Gobierno nacional designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo. La designación se formalizó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece que Vázquez asumirá el cargo a partir del jueves 18 para completar un período de ley.

El recambio se produce luego de que Pazo manifestara su decisión de regresar al sector privado. Sin embargo, la llegada de Vázquez al máximo cargo del organismo recaudador no pasó inadvertida, ya que el funcionario se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros posibles delitos.

Juan Pazo.jpeg Juan Pazo deja la dirección de ARCA y será sustituido por Andrés Vázquez.

Cuestionado

Vázquez es licenciado en Administración de Empresas y contador público, funcionario de carrera de la antigua AFIP, con más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, hoy ARCA, y ha ocupado cargos clave dentro del sistema de fiscalización tributaria. No obstante, su carrera también estuvo marcada por controversias, sumarios administrativos y causas judiciales. Según se conoció, es investigado por la presunta existencia de cuentas en el exterior sin declarar y por maniobras vinculadas a propiedades en Estados Unidos.

Siete días después de que el presidente Javier Milei lo designó como nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja, que ascendió a un cargo público preferencial, salteando rangos intermedios, y con una suba salarial de varios millones de pesos.

Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los 3,8 y 4,2 millones de pesos, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los 7 y 8 millones de pesos, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024. Vázquez la firmó el 1 de noviembre y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Así, con su única firma, Vázquez ubicó a Fanelli al frente de Centro II, una de las Direcciones Regionales más importantes del área metropolitana. Quedó a cargo de fiscalizar a empresas medianas y grandes con domicilio tributario en el centro porteño y que por su facturación están a un paso de entrar en la órbita de Grandes Contribuyentes Nacionales.

En diciembre de 2024, una investigación periodística reveló que el entonces titular de la Dirección General Impositiva habría adquirido, a través de sociedades offshore, tres inmuebles en Miami por más de 2 millones de dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. A raíz de esa publicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una averiguación para analizar su situación patrimonial.

La operatoria involucraría una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controlaba otras dos firmas en Panamá, utilizadas como vehículos para la compra de los inmuebles en Estados Unidos. Además, documentos oficiales del condado de Miami-Dade indicarían que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos correspondientes a esos condominios entre 2014 y 2018, sin haber declarado dichas propiedades en la Argentina.

No era la primera vez que el funcionario es vinculado con presuntas maniobras en el exterior. En 2011 había sido denunciado por la supuesta existencia de una cuenta bancaria en Curazao, que luego habría sido transferida a Luxemburgo. Esa causa penal concluyó en 2022 con su sobreseimiento, luego de que la Justicia argentina no lograra obtener información de los países involucrados.

En el marco de la investigación más reciente, Vázquez también logró desplazar al fiscal que inicialmente intervenía en la causa vinculada a sus propiedades en Miami. La pesquisa quedó finalmente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Pese a este contexto judicial, el Gobierno destacó la extensa experiencia de Vázquez en materia de fiscalización, control de grandes contribuyentes e inteligencia fiscal. Hace un año había sido designado al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los organismos más sensibles del sistema tributario, en un cargo estratégico para la recaudación nacional.

La designación del nuevo titular de ARCA se da así en medio de cuestionamientos y con investigaciones en curso, lo que coloca a la conducción del organismo recaudador bajo una fuerte atención pública y judicial.